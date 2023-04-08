На Волині судитимуть власницю собаки, який покусав 7-річну дівчинку

На Волині судитимуть власницю собаки, який покусав 7-річну дівчинку
Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 59-річної жительки селища Іваничі, якій інкримінують необережне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Власниця американського стаффордширського тер’єра 29 квітня 2024 року залишила собаку на подвір’ї, не подбавши про те, аби він не міг вийти за межі.

Пес вибіг на вулицю та напав на семирічну дівчинку, спричинивши дитині множинні кусані рани та відкриті переломи кісток передпліччя.

Довідково: згідно із санкцією ст. 128 КК України, необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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Теги: Волинь, собака, дитина, суд
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