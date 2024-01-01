У «Дії» скоро з’явиться функція бронювання від мобілізації

У «Дії» скоро з’явиться функція бронювання від мобілізації
На порталі «Дія» невдовзі зʼявиться функція бронювання від мобілізації. Урядова постанова про запуск електронного бронювання буде готова найближчим часом, а робота над функціоналом займе три-чотири тижні.

Про це заявила заступниця очільника Міноборони Катерина Черногоренко, пише Форбс.

Міноборони вважає, що електронне бронювання треба зробити якомога швидше, і це має бути автоматично, без додаткових візитів до ТЦК, сказала Черногоренко.

Усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через «Дію», мають користуватися позитивною дискримінацією, вважає заступниця міністра оборони.

Вона зазначила, що проєктом займаються Мінекономіки та Мінцифри.

«Все, що необхідно з точки зору бази «Оберіг», ми зробили. Найближчим часом буде готова відповідна постанова. Думаю, для того, щоб підкрутити функціонал, колегам потрібно три-чотири тижні», – зазначила Катерина Черногоренко.

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Теги: мобілізація, ЗСУ
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