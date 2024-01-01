Волиняни провели в останню путь Героя Юрія Касяна

Волиняни провели в останню путь Героя Юрія Касяна
Володимирська громада на Волині сьогодні, 30 травня, попрощалась з іще одним полеглим за незалежність та територіальну цілісність України земляком – 29-річним солдатом Юрієм Касяном.

Про це повідомляє Володимирська міськрада.

Скорботний кортеж, який рухався містом від моргу, а потім від дому на вулиці Ковельській, де минуло дитинство Героя, до храму Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, супроводжував коридор шани, котрий сформували, стоячи навколішки із синьо-жовтими прапорами у руках, мешканці громади.

Віддати останню шану полеглому воїну прийшли його рідні, побратими, друзі, представники місцевої влади та усі небайдужі.

“Обірвалось життя іще однієї молодої людини – нашого земляка, який, не роздумуючи, узяв до рук зброю, аби захистити свою родину та рідну землю від ворога. Він робив усе, аби наблизити омріяну усіма перемогу та віддав заради цього найдорожче, що мав. Від імені усієї громади висловлюю щире співчуття родині Юрія Касяна. Розділяємо ваше горе та підтримуємо у цю важку хвилину. Бачимо, що навіть небо сьогодні плаче, проводжаючи Героя в останню земну дорогу… Вічна та світла пам’ять Герою!”, – зазначив міський голова Ігор Пальонка у промові після церковної служби.

Мешканець Володимира, солдат Юрія Касян, який обіймав посаду стрільця, загинув 25 травня на Донеччині. У нього залишилась дружина, маленька донечка, бабуся, дідусь та сестра.

Поховали Героя з усіма військовими почестями на Алеї слави, що на Федорівському кладовищі.


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Теги: загиблі, війна
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