Взяли під варту 29-річного волинянина, якого підозрюють у розбещенні неповнолітньої
Сьогодні, 17:05
Волинянина, підозрюваного у вчинення розпусних дій щодо неповнолітньої, взяли під варту.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 29-річному жителю одного із сіл Луцького району повідомлено про підозру у незаконному посіві та вирощуванні конопель та вчиненні розпусних дій щодо неповнолітньої.
Удень 26 травня 2024 року чоловік у Луцьку чинив непристойності щодо 15-річної дівчини.
Окрім того, 28 травня 2024 року під час проведення санкціонованого судом обшуку в оселі волинянина правоохоронці виявили та вилучили 143 рослини конопель.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 29-річному жителю одного із сіл Луцького району повідомлено про підозру у незаконному посіві та вирощуванні конопель та вчиненні розпусних дій щодо неповнолітньої.
Удень 26 травня 2024 року чоловік у Луцьку чинив непристойності щодо 15-річної дівчини.
Окрім того, 28 травня 2024 року під час проведення санкціонованого судом обшуку в оселі волинянина правоохоронці виявили та вилучили 143 рослини конопель.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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