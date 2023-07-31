Взяли під варту 29-річного волинянина, якого підозрюють у розбещенні неповнолітньої

Волинянина, підозрюваного у вчинення розпусних дій щодо неповнолітньої, взяли під варту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 29-річному жителю одного із сіл Луцького району повідомлено про підозру у незаконному посіві та вирощуванні конопель та вчиненні розпусних дій щодо неповнолітньої.Удень 26 травня 2024 року чоловік у Луцьку чинив непристойності щодо 15-річної дівчини.Окрім того, 28 травня 2024 року під час проведення санкціонованого судом обшуку в оселі волинянина правоохоронці виявили та вилучили 143 рослини конопель.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.