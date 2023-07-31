Взяли під варту 29-річного волинянина, якого підозрюють у розбещенні неповнолітньої

Взяли під варту 29-річного волинянина, якого підозрюють у розбещенні неповнолітньої
Волинянина, підозрюваного у вчинення розпусних дій щодо неповнолітньої, взяли під варту.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 29-річному жителю одного із сіл Луцького району повідомлено про підозру у незаконному посіві та вирощуванні конопель та вчиненні розпусних дій щодо неповнолітньої.

Удень 26 травня 2024 року чоловік у Луцьку чинив непристойності щодо 15-річної дівчини.

Окрім того, 28 травня 2024 року під час проведення санкціонованого судом обшуку в оселі волинянина правоохоронці виявили та вилучили 143 рослини конопель.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теги: волинянин, підозра, розпусні дії
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