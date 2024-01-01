Оголосили триденну жалобу: на війні поліг волинянин Роман Шворак

У Турійській громаді на Волині оголосили триденну жалобу у зв’язку із загибеллю на фронті краянинаПро це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.«Турійська громада у жалобі, схиляємо голови перед світлою пам’яттю нашого земляка з села Вербичне, який віддав життя у боротьбі за Україну, Романа Васильовича Шворака (26.04.1982 р.н.)», - йдеться у повідомленні.До українського війська чоловік був мобілізований 2 березня 2022 року. Воював у складі 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. З 15 жовтня 2023 року Роман вважався безвісти зниклим. Не хотілося вірити, що ще один наш захисник став у стрій Небесного легіону, надія жевріла. Проте за свідченнями очевидців суд визнав солдата Романа Шворака загиблим, на підставі чого днями було видане свідоцтво про смерть.«У цей важкий і гіркий час висловлюємо щире співчуття родині Романа, розділяємо з вами біль від непоправної втрати. Вічна шана і Царство Небесне Герою!» - зазначили у селищній раді.На вшанування пам’яті воїна у Турійській громаді оголошується триденна жалоба з 30 травня по 1 червня.