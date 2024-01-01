У бою біля Куп’янська загинув Герой Павло Тарнавський із Волині

У бою біля Куп’янська загинув Герой Павло Тарнавський із Волині
До міста Берестечка на Волині надійшла трагічна звістка про загибель на Харківщині військовослужбовця Павла Тарнавського.

Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.

Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Купʼянськ Харківської області загинув житель села Липа Тарнавський Павло Ярославович (13.07.1993р.н.)

У бою біля Куп’янська загинув Герой Павло Тарнавський із Волині


У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.

«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у міськраді.

Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять додатково.


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Теги: загиблі, війна
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