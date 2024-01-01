У бою біля Куп’янська загинув Герой Павло Тарнавський із Волині

Павла Тарнавського.



Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.



Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Купʼянськ Харківської області загинув житель села Липа Тарнавський Павло Ярославович (13.07.1993р.н.)







У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.



«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у міськраді.



Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять додатково.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До міста Берестечка на Волині надійшла трагічна звістка про загибель на Харківщині військовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Купʼянськ Харківської області загинув житель села Липа Тарнавський Павло Ярославович (13.07.1993р.н.)У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у міськраді.Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять додатково.

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