У бою біля Куп’янська загинув Герой Павло Тарнавський із Волині
Сьогодні, 17:46
До міста Берестечка на Волині надійшла трагічна звістка про загибель на Харківщині військовослужбовця Павла Тарнавського.
Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.
Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Купʼянськ Харківської області загинув житель села Липа Тарнавський Павло Ярославович (13.07.1993р.н.)
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у міськраді.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять додатково.
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Про це у фейсбуці повідомила Берестечківська міськрада.
Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Купʼянськ Харківської області загинув житель села Липа Тарнавський Павло Ярославович (13.07.1993р.н.)
У Берестечківській громаді оголошено триденну жалобу.
«Висловлюємо співчуття рідним та близьким з приводу непоправної втрати. Вічна пам'ять Герою!» - зазначили у міськраді.
Про всі деталі зустрічі та прощання із військовим повідомлять додатково.
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