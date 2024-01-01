Луцька громада уперше передала армії безпілотний авіаційний комплекс

підтримувати Збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони.



Щоденно до наших військових прямують квадрокоптери, РЕБи, рації, зарядні станції, FPV-дрони тощо, повідомляє у фейсбуці Луцька міськрада.



Сьогодні ж представники муніципалітету для потреб військової частини А 4714 передали безпілотний авіаційний комплекс Bravery-R, який складається з трьох літаків, пускової установки та інших допоміжних складових.



«Така техніка допоможе нашим хлопцям ще ефективніше нищити ворога. Продовжуємо працювати на нашу перемогу», - зазначили у міськраді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада продовжуєта інші підрозділи Сил оборони.Щоденно до наших військових прямують квадрокоптери, РЕБи, рації, зарядні станції, FPV-дрони тощо, повідомляє у фейсбуці Луцька міськрада.Сьогодні ж представники муніципалітету для потреб військової частини А 4714 передали безпілотний авіаційний комплекс Bravery-R, який складається з трьох літаків, пускової установки та інших допоміжних складових.«Така техніка допоможе нашим хлопцям ще ефективніше нищити ворога. Продовжуємо працювати на нашу перемогу», - зазначили у міськраді.

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