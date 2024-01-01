Луцька громада уперше передала армії безпілотний авіаційний комплекс

Луцька громада уперше передала армії безпілотний авіаційний комплекс
Луцька громада продовжує підтримувати Збройні сили України та інші підрозділи Сил оборони.

Щоденно до наших військових прямують квадрокоптери, РЕБи, рації, зарядні станції, FPV-дрони тощо, повідомляє у фейсбуці Луцька міськрада.

Сьогодні ж представники муніципалітету для потреб військової частини А 4714 передали безпілотний авіаційний комплекс Bravery-R, який складається з трьох літаків, пускової установки та інших допоміжних складових.

«Така техніка допоможе нашим хлопцям ще ефективніше нищити ворога. Продовжуємо працювати на нашу перемогу», - зазначили у міськраді.


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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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