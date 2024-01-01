Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 травня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 травня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та ранком місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень під час грози місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та ранком місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень під час грози місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°.
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