Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 31 травня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та ранком місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень під час грози місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 травня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 23-25°.Хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та ранком місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень під час грози місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°.

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