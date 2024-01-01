На війні з окупантами загинув Герой з Волині Артем Оласюк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Артем Оласюк
На Донеччині 30 травня поліг у бою молодший лейтенант Оласюк Артем Анатолійович, 2001 року народження, житель смт Любешів.

Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.

«Висловлюю щирі співчуття родині захисника, розділяю ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана нашому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» – йдеться у дописі.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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