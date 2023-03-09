Боратинська громада виділила 5 мільйонів гривень на укріплення українсько-білоруського кордону

Боратинська громада виділила 5 мільйонів гривень на укріплення українсько-білоруського кордону
Боратинська громада виділила 5 мільйонів гривень на укріплення українсько-білоруського кордону.

Про це повідомили у Боратинській громаді.

«Захист державного кордону є ключовим елементом національної безпеки. Прикордонне розташування Волинської області спонукає вживати рішучих заходів щодо зміцнення державного кордону, який є щитом нашої країни та її мешканців. Днями Боратинська громада виділила з сільського бюджету 5 мільйонів гривень на укріплення українсько-білоруського кордону», - йдеться у повідомленні.


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Теги: кордон, гроші, укріплення, Боратинська громада
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