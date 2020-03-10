У центрі Луцька половина мешканців багатоповерхівки – без газу





За словами мешканців будинку, причиною перекриття газопостачання представники газової інспекції назвали те, що не змогли потрапити до деяких квартир і перевірити лічильники, про це передає



Мешканці будинку зазначили, що декілька власників квартир після початку повномасштабної війни проживають за кордоном, тому й немає доступу до їхнього житла.



Начальник відділу технічного обслуговування Волинської філії «Газмережі» Роман Шабала повідомив журналістам ВСН, що причиною перекриття газопостачання є зовсім інше – ймовірний витік газу.



«Під час планового проведення техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж та під час повторної перевірки стояків на герметичність фахівці Волинської філії «Газмережі» виявили падіння тиску, що свідчить про витік газу в одній із квартир на даній ділянці газопроводу. Для виявлення та усунення витоку необхідно доступ до квартир мешканців будинку на проспекті Президента Грушевського, 1 в Луцьку.



Оскільки не до всіх квартир наявний доступ, виконання робіт ускладнюється та затягується. Працівники працюють із мешканцями багатоповерхівки та ОСББ для якомога швидшого відновлення газопостачання», – пояснив Роман Шабала.



Мешканці будинку переконують: жодних робіт не проводиться, а на гарячій лінії Луцької міської ради, куди масово почали скаржитися, їм відповіли, що всі роботи будуть здійснені вже завтра, 31 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В будинку на проспекті Президента Грушевського, 1 близько 170 квартир лишилися без газу. Попередньо - по будинку почалося обстеження газових мереж та лічильників, проте без жодних попереджень представники газової інспекції перекрили постачання газу до квартир.За словами мешканців будинку, причиною перекриття газопостачання представники газової інспекції назвали те, що не змогли потрапити до деяких квартир і перевірити лічильники, про це передає ВСН Мешканці будинку зазначили, що декілька власників квартир після початку повномасштабної війни проживають за кордоном, тому й немає доступу до їхнього житла.Начальник відділу технічного обслуговування Волинської філії «Газмережі» Роман Шабала повідомив журналістам ВСН, що причиною перекриття газопостачання є зовсім інше – ймовірний витік газу.«Під час планового проведення техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж та під час повторної перевірки стояків на герметичність фахівці Волинської філії «Газмережі» виявили падіння тиску, що свідчить про витік газу в одній із квартир на даній ділянці газопроводу. Для виявлення та усунення витоку необхідно доступ до квартир мешканців будинку на проспекті Президента Грушевського, 1 в Луцьку.Оскільки не до всіх квартир наявний доступ, виконання робіт ускладнюється та затягується. Працівники працюють із мешканцями багатоповерхівки та ОСББ для якомога швидшого відновлення газопостачання», – пояснивМешканці будинку переконують: жодних робіт не проводиться, а на гарячій лінії Луцької міської ради, куди масово почали скаржитися, їм відповіли, що всі роботи будуть здійснені вже завтра, 31 травня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію