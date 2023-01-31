Підозрюваного у доведенні 13-річного сина до самогубства волинянина взяли під варту
Сьогодні, 22:16
30 травня Нововолинський міський суд обрав запобіжний захід батьку, якого підозрюють у доведенні до самогубства свого 13-річного сина.
Про це розповіла речниця Нацполіції області Ольга Бузулук.
За рішенням суду, наступні 60 діб батько перебуватиме під вартою, але може бути звільнений під заставу у розмірі 146 тисяч гривень.
Нагадаємо, 29 травня в Нацполіції області повідомили, що жителя Нововолинська підозрюють у доведенні до самогубства 13-річного сина, який помер торік у травні.
За даними слідства, батько, який сповідує власну віру, примушував сина відчувати образу, страх, провину та нікчемність. Підозрюваний контролював поведінку хлопчика і думки, бив та завантажував роботою. Декілька років тому закінчила життя самогубством ще одна дитина у цій родині.
У разі доведення вини батькові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Наразі дружина підозрюваного і дві неповнолітні доньки виїхали від чоловіка та оселились у "безпечнішому місці".
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Про це розповіла речниця Нацполіції області Ольга Бузулук.
За рішенням суду, наступні 60 діб батько перебуватиме під вартою, але може бути звільнений під заставу у розмірі 146 тисяч гривень.
Нагадаємо, 29 травня в Нацполіції області повідомили, що жителя Нововолинська підозрюють у доведенні до самогубства 13-річного сина, який помер торік у травні.
За даними слідства, батько, який сповідує власну віру, примушував сина відчувати образу, страх, провину та нікчемність. Підозрюваний контролював поведінку хлопчика і думки, бив та завантажував роботою. Декілька років тому закінчила життя самогубством ще одна дитина у цій родині.
У разі доведення вини батькові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Наразі дружина підозрюваного і дві неповнолітні доньки виїхали від чоловіка та оселились у "безпечнішому місці".
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