Підозрюваного у доведенні 13-річного сина до самогубства волинянина взяли під варту

30 травня Нововолинський міський суд обрав запобіжний захід батьку, якого підозрюють у доведенні до самогубства свого 13-річного сина.Про це розповіла речниця Нацполіції областіЗа рішенням суду, наступні 60 діб батько перебуватиме під вартою, але може бути звільнений під заставу у розмірі 146 тисяч гривень.Нагадаємо, 29 травня в Нацполіції області повідомили, що жителя Нововолинська підозрюють у доведенні до самогубства 13-річного сина, який помер торік у травні.За даними слідства, батько, який сповідує власну віру, примушував сина відчувати образу, страх, провину та нікчемність. Підозрюваний контролював поведінку хлопчика і думки, бив та завантажував роботою. Декілька років тому закінчила життя самогубством ще одна дитина у цій родині.У разі доведення вини батькові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Наразі дружина підозрюваного і дві неповнолітні доньки виїхали від чоловіка та оселились у "безпечнішому місці".