Чи будуть відключення електроенергії на Волині 31 травня: подробиці
Сьогодні, 21:09
У п'ятницю, 31 травня, відключення електроенергії на території України не прогнозуються.
Про це ввечері 30 травня повідомляє пресслужба "Укренерго".
Водночас у компанії додали, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування обмежень постачань електрики буде додатково повідомлено.
Нагадаємо, після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.
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Про це ввечері 30 травня повідомляє пресслужба "Укренерго".
Водночас у компанії додали, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування обмежень постачань електрики буде додатково повідомлено.
Нагадаємо, після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.
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