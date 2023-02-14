Чи будуть відключення електроенергії на Волині 31 травня: подробиці

Чи будуть відключення електроенергії на Волині 31 травня: подробиці
У п'ятницю, 31 травня, відключення електроенергії на території України не прогнозуються.

Про це ввечері 30 травня повідомляє пресслужба "Укренерго".

Водночас у компанії додали, що при зміні ситуації в енергосистемі про застосування обмежень постачань електрики буде додатково повідомлено.

Нагадаємо, після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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