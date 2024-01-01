Трактори, земля та фермерське господарство дружини: що у декларації голови Колодяжненської громади

Трактори, земля та фермерське господарство дружини: що у декларації голови Колодяжненської громади
Колодяжненський сільський голова Віталій Кашик у 2023 році із доходів задекларував лише зарплату, а от інформацію про заробітки дружини, яка має корпоративні права на фермерське господарство «Волошки», приховав.

Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 29 березня, передає "Конкурент".

У своїй декларації політик також вказав дані про дружину Людмилу, сина Вадима, доньок Марію та Анастасію, а також тещу Тетяну Смітюх.

Минулого року на посаді голови громади пану Віталію нарахували 525 516 гривень заробітної плати. Зауважимо, що у цю суму, окрім посадового окладу, входять і надбавки, і премії, й інші додаткові виплати. За нашими підрахунками, в середньому за місяць роботи Кашику нараховували майже по 48 тисяч гривень.

Крім того, очільник громади задекларував 2 тисячі гривень від первинної профспілкової організації працівників державних установ Колодяжненської сільської ради.

Доходи дружини з її основного місця роботи та від фермерського господарства, найімовірніше від ФГ «Волошки», де вона має 100% корпоративних прав, Віталій Кашик не вказав. Не відомо і розмір пенсії тещі та заробітки сина.

Із майна у родині Кашиків – будинок тещі у селі Волошки, площа – 62 «квадрати».

Також теща Тетяна Смітюх у спільній сумісній власності має земельну ділянку, площею 2500 кв. м у селі Волошки, а також у постійному користуванні від сільської ради має ділянку площею 4000 кв. м. Є теща також власницею земельної ділянки площею 31500 кв. м у тому ж селі.

Із 2020 року Колодяжненський голова володіє землею у Волошках, площа – 1500 кв.м. У тому ж році його син отримав у власність земельну ділянку площею 1501 кв. м.

Із 2011 року Віталій Кашик є власником автівки Volkswagen Т-4 1998 року випуску.

Має подружжя Кашиків чимало сільськогосподарської техніки, зокрема, дружина володіє:

2ПТС-4 1986 року випуску,
МТЗ-80 1991 року випуску,
МТЗ-892 2013 року випуску,
FAHR-600 1969 року випуску,
Т-25А 1981 року випуску ( у постійному користуванні від ФГ «Волошки»).


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Теги: декларація, Волинь
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