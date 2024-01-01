31 травня на Волині: гортаючи календар

31 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 31 травня, відзначають Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням, Всесвітній день боротьби з нерівністю і день блондинок.

Сьогодні відзначає день народження заступник директора департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації Володимир Селедець, голова луцької міської асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес-Луцьк» Анатолій Носалюк та колишній півзахисник луцької «Волині» Саша Стевіч.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Борис, Веремій, Христина, Миколай, Роман, Філіп.

Бажаємо міцного здоров’я, особистого щастя та успіхів у всіх починаннях.

Всесвітній день блондинок, що святкується 31 травня, можна назвати самим світлим, в буквальному сенсі слова, святом. Блондинки — це світлі голови нашої сучасності. Незважаючи на існування безлічі стереотипів, пов'язаних з кмітливістю білявих дам, вони як і раніше залишаються найбільш бажаними для чоловіків. І при цьому блондинкам не позичати розуму і винахідливості, які дозволяють їм добиватися бажаного, не витрачаючи на це масу зусиль.

31 травня — це привід для кожного курця хоча би на один день відмовитися від сигарет, оскільки останній день травня — це Всесвітній день без тютюну. Ініціативу щодо проведення заходів та акцій, пов'язаних з відмовою від куріння, проявила Всесвітня організація охорони здоров'я. Перший такий день пройшов в 1988 році з метою звернення уваги людей на ту шкоду, яку завдає людському здоров'ю куріння.

У цей день 2004 року відбулося офіційне представлення єпископа Луцького і Волинського Михаїла, зараз митрополита, Патріархом Філаретом.

Це сталося під час святкування храмового свята кафедрального собору Святої Трійці в Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дні народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
31 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В'їхав в ставок на авто та потонув: знайшли тіло волинянина, який зник декілька місяців тому
30 травень, 23:11
Трактори, земля та фермерське господарство дружини: що у декларації голови Колодяжненської громади
30 травень, 22:45
Підозрюваного у доведенні 13-річного сина до самогубства волинянина взяли під варту
30 травень, 22:16
У центрі Луцька половина мешканців багатоповерхівки – без газу
30 травень, 21:42
Схожі новини
Свято Петра і Павла у 2024 році: коли святкувати за новим календарем Свято Петра і Павла у 2024 році: коли святкувати за новим календарем
29 травень, 03:11
29 травня на Волині: гортаючи календар 29 травня на Волині: гортаючи календар
29 травень, 00:00
Трійця 2024: дата в Україні та основні заборони Трійця 2024: дата в Україні та основні заборони
27 травень, 03:14
27 травня на Волині: гортаючи календар 27 травня на Волині: гортаючи календар
27 травень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
31 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
В'їхав в ставок на авто та потонув: знайшли тіло волинянина, який зник декілька місяців тому
30 травень, 23:11
 0
Трактори, земля та фермерське господарство дружини: що у декларації голови Колодяжненської громади
30 травень, 22:45
 0
Підозрюваного у доведенні 13-річного сина до самогубства волинянина взяли під варту
30 травень, 22:16
 0
У центрі Луцька половина мешканців багатоповерхівки – без газу
30 травень, 21:42
 0
Медіа
відео
1/8