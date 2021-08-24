У столиці вперше з початку повномасштабного вторгнення проведуть Марш рівності

У столиці вперше з початку повномасштабного вторгнення проведуть Марш рівності
Київський артцентр Closer 9 червня о 13:00 стане майданчиком для благодійного освітнього фестивалю. В програмі заходу передбачені лекції, дискусії, творчі майстерні, ярмарок українських брендів, майстер-класи, психологічні консультації та музичні виступи.
Про це повідомляють організатори, передає Рубрика.

На фестивалі також відзначатимуть переможців KyivPride Awards – нагороди, яка вручається "союзникам та союзницям ЛГБТК+ спільноти".

Цю відзнаку можуть отримати:

- політики,
- бізнеси,
- медіа,
- публічні особи,

Якщо вони активно підтримують рівність і права ЛГБТК+ людей.

Для участі необхідно зареєструватися за посиланням.

Вартість входу становить благодійний внесок від 150 гривень.

Усі зібрані кошти будуть передані на прайд-збір, метою якого є зібрати 4 мільйони гривень для підтримки військових.

Крім того, 16 червня відбудеться Марш рівності, який востаннє проходив у Києві в 2021 році.

У зв'язку з воєнним станом, подія відбудеться в київському метро, і долучитися до неї зможе не більше 500 осіб.

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Теги: Марш рівності, парад, Київ
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