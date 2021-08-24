У столиці вперше з початку повномасштабного вторгнення проведуть Марш рівності



Про це повідомляють організатори, передає Рубрика.



На фестивалі також відзначатимуть переможців KyivPride Awards – нагороди, яка вручається "союзникам та союзницям ЛГБТК+ спільноти".



Цю відзнаку можуть отримати:



- політики,

- бізнеси,

- медіа,

- публічні особи,



Якщо вони активно підтримують рівність і права ЛГБТК+ людей.



Для участі необхідно зареєструватися за



Вартість входу становить благодійний внесок від 150 гривень.



Усі зібрані кошти будуть передані на прайд-збір, метою якого є зібрати 4 мільйони гривень для підтримки військових.



Крім того, 16 червня відбудеться Марш рівності, який востаннє проходив у Києві в 2021 році.



У зв'язку з воєнним станом, подія відбудеться в київському метро, і долучитися до неї зможе не більше 500 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Київський артцентр Closer 9 червня о 13:00 стане майданчиком для благодійного освітнього фестивалю. В програмі заходу передбачені лекції, дискусії, творчі майстерні, ярмарок українських брендів, майстер-класи, психологічні консультації та музичні виступи.Про це повідомляють організатори, передає Рубрика.На фестивалі також відзначатимуть переможців KyivPride Awards – нагороди, яка вручається "союзникам та союзницям ЛГБТК+ спільноти".Цю відзнаку можуть отримати:- політики,- бізнеси,- медіа,- публічні особи,Якщо вони активно підтримують рівність і права ЛГБТК+ людей.Для участі необхідно зареєструватися за посиланням Вартість входу становить благодійний внесок від 150 гривень.Усі зібрані кошти будуть передані на прайд-збір, метою якого є зібрати 4 мільйони гривень для підтримки військових.Крім того, 16 червня відбудеться Марш рівності, який востаннє проходив у Києві в 2021 році.У зв'язку з воєнним станом, подія відбудеться в київському метро, і долучитися до неї зможе не більше 500 осіб.

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