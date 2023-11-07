У Луцьку завчасно зацвіли липи: про що це сигналізує





Цьогоріч ботаніки зафіксували, що на 2-3 тижні раніше зацвіли не лише липи, а й більшість декоративних рослин, розповіла доцентка кафедри ботаніки та методики викладання природничих наук ВНУ імені Лесі Українки Лариса Коцун.



«Аномальне тепло в березні призвело до аномально раннього цвітіння. Пригадайте, яким був теплий березень. 25 числа температура повітря була понад 20+ С. Крім високої температури на початку весни була і достатня кількість вологи. Тому фенологічні процеси запустились раніше», — зазначила вона.



Схожа ситуація — у сусідній Львівській області: багато деревно-чагарникових рослин зацвіли раніше.



«Лютий в цьому році був аномально теплим, температура підвищувалась навіть до 18+ С, і це потепління було досить тривалим — декілька тижнів. Воно спричинило раннє розмерзання і розпускання рослин. Тобто, всі це процеси почались майже на 30 днів раніше, ніж у звичайний термін вегетації», — розповіла завідувачка відділу лісівничо-ботанічних досліджень, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України у Львові Надія Блюсюк.



Вона зазначила, що оскільки після аномального потепління взимку настають періодично похолодання із заморозками весною, то підмерзають квіткові бруньки, пагони, листя. Такі аномалії є стресом для рослин. Але все залежить від виду рослини та типу підмерзання.



Причини такого явища полягають у тенденції до глобального потепління. Останні декілька років у нас дуже теплі зими, клімат став різко континентальний.



Але, якщо розглядати мікроклімат, то існує певна циклічність, коли період тепліших років змінюється холоднішими.



Схожу думку про повторення певних циклів висловив і ковельський еколог Василь Козак. Він каже, що теплі зими й раніше призводили до того, що природа раніше «прокидалась».



«Якщо лютий був, як квітень, то не дивно, що так рано все зацвіло. За своє життя пригадую, як у липні з’являлись опеньки, хоча їхній час — у вересні. Тобто, теплі зими бували й раніше, вони призводили до раннього цвітіння», — додав він.



На думку експертів, проблема полягає не стільки в самих змінах клімату, як у тому, що люди по-варварськи ставляться до довкілля, нищать природу, бездумно вирубують дерева, осушують територію Волині, живуть за принципом «а після нас хоч потоп».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на центральних вулицях та й у парках вже зацвіли липи. Зазвичай ці дерева квітнуть в кінці червня, а в холодні роки — на початку липня. Але в цьому році вони зацвіли раніше, ще в травні. misto.media вирішило з’ясувати, про що сигналізує нам природа.Цьогоріч ботаніки зафіксували, що на 2-3 тижні раніше зацвіли не лише липи, а й більшість декоративних рослин, розповіла доцентка кафедри ботаніки та методики викладання природничих наук ВНУ імені Лесі Українки«Аномальне тепло в березні призвело до аномально раннього цвітіння. Пригадайте, яким був теплий березень. 25 числа температура повітря була понад 20+ С. Крім високої температури на початку весни була і достатня кількість вологи. Тому фенологічні процеси запустились раніше», — зазначила вона.Схожа ситуація — у сусідній Львівській області: багато деревно-чагарникових рослин зацвіли раніше.«Лютий в цьому році був аномально теплим, температура підвищувалась навіть до 18+ С, і це потепління було досить тривалим — декілька тижнів. Воно спричинило раннє розмерзання і розпускання рослин. Тобто, всі це процеси почались майже на 30 днів раніше, ніж у звичайний термін вегетації», — розповіла завідувачка відділу лісівничо-ботанічних досліджень, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України у ЛьвовіВона зазначила, що оскільки після аномального потепління взимку настають періодично похолодання із заморозками весною, то підмерзають квіткові бруньки, пагони, листя. Такі аномалії є стресом для рослин. Але все залежить від виду рослини та типу підмерзання.Причини такого явища полягають у тенденції до глобального потепління. Останні декілька років у нас дуже теплі зими, клімат став різко континентальний.Але, якщо розглядати мікроклімат, то існує певна циклічність, коли період тепліших років змінюється холоднішими.Схожу думку про повторення певних циклів висловив і ковельський еколог. Він каже, що теплі зими й раніше призводили до того, що природа раніше «прокидалась».«Якщо лютий був, як квітень, то не дивно, що так рано все зацвіло. За своє життя пригадую, як у липні з’являлись опеньки, хоча їхній час — у вересні. Тобто, теплі зими бували й раніше, вони призводили до раннього цвітіння», — додав він.На думку експертів, проблема полягає не стільки в самих змінах клімату, як у тому, що люди по-варварськи ставляться до довкілля, нищать природу, бездумно вирубують дерева, осушують територію Волині, живуть за принципом «а після нас хоч потоп».

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