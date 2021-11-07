«Це наш другий дім, частинка нас»: 70-річна історія ансамблю народного танцю «Радість» з Луцька





Історія ансамблю



Народний художній колектив "Радість" — найстарший дитячий ансамбль народного танцю в Україні, розповів Віктор Шугалов.



Творча історія колективу розпочалася у 1954 році, коли педагог Ілля Богданець організував танцювальний гурток.



"Я якраз з 5 класу займався в Іллі Михайловича Богданця, який нам прищепив любов до танцю. Потім було училище, армія і повернення в ансамбль. З 1976 року я працюю педагогом", — розповідає Віктор Шугалов.



За словами Галини Соколової, яка була художньою керівницею ансамблю з 1967 по 2021 роки, на початках у колективі було 8 дівчат і 8 хлопців.



"І так щороку потрошки він збільшувався. Коли створився великий колектив, виникла необхідність його назвати. Дали клич дітям, діти по-різному називали, але зупинились на прекрасному слові "Радість", — говорить Галина Соколова.



Додає: в репертуарі ансамблю українські народні танці та танці народів світу. Загалом в архіві колективу — 125 хореографічних полотен. На кожне є свій комплект костюма.



Як розповідає учасниця ансамблю "Радість" Соломія Негодюк, танець "Волинський край" є постановкою Валерія Смирнова і візиткою колективу.



"Костюм показує нашу волинську культуру. Це вишивка, яка притаманна нашій області. Будемо показувати озеро Світязь, як воно прокидається, світанок, чайки, хвильки, ми — човники, колихаємось, кожен в парі", — каже Соломія Негодюк.



"Основа — український народний танець"



В колективі вчаться танцювати діти від 4 до 18 років. З учнями працюють 14 педагогів-хореографів. У лучанки Оксани Вітковської донька та син танцюють в ансамблі "Радість": "В колективі донька вже 9 років, і син 5 років, — каже мама учасників ансамблю. — Це дисципліна, відповідальність, здоров’я. Вистачає часу і на уроки, і на хореографію. Я не уявляю, що треба, щоб моя дочка відмовилась піти на танці".



У 1994-му році в ансамблі створили школу хореографічного мистецтва. Вона є фундаментом для подальшого навчання в закладах культури та мистецтва, каже Віктор Шугалов: "Наші випускники є носіями української культури, українського народного танцю і взагалі хореографії. Бо в нас танці різних народів і різної тематики. Ми стараємось дітей виховувати в різних жанрах, щоб не було одноманіття. Але основа – український народний танець".



Ювілейний концерт ансамблю з нагоди 70-річчя



В ювілейному концерті ансамблю "Радість" взяли участь усі 340 вихованців, які презентували 15 танців. "Це волинські танці нашого регіону, танці різних регіонів України, також презентуємо Ірландську польку, ми її вважаємо молодіжною, тому що вона під сучасну музику, різнокольорові костюми", — розповідає художній керівник Ярослав Смирнов, який очолює творчий колектив з 2021 року.



Окрім вихованців, танцювали й колишні випускники, для яких створили Молодіжну групу. "В колективі ми танцювали понад 12 років і сьогодні ми прийшли допомогти меншим станцювати, щоб було масштабніше, — говорить учасниця Молодіжної групи Ірина Гагаловська. — Ми випустились торік і кожного дня згадуємо наш колектив, нашу групу, наші репетиції, наші танці, дуже за цим сумуємо. Це наш другий дім, частинка нас".



Ювілейний концерт народного художнього колективу "Радість" був благодійним. Частину виручених грошей перекажуть на потреби 100-ї волинської окремої механізованої бригади.



"Дуже важкий зараз час, скільки наших випускників є зараз на війні. І вони просять: "Танцюйте, виступайте, хай радіють наші діти. Ми з цього колективу вийшли й ми для того на війні, щоб дати світле майбутнє нашій малечі", — додала художня керівниця ансамблю Галина Соколова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дитячому ансамблю народного танцю "Радість" виповнилося 70 років. З цієї нагоди артисти колективу дали ювілейний концерт у Луцьку.Історія ансамблюНародний художній колектив "Радість" — найстарший дитячий ансамбль народного танцю в Україні, розповів Суспільному балетмейстерТворча історія колективу розпочалася у 1954 році, коли педагог Ілля Богданець організував танцювальний гурток."Я якраз з 5 класу займався в Іллі Михайловича Богданця, який нам прищепив любов до танцю. Потім було училище, армія і повернення в ансамбль. З 1976 року я працюю педагогом", — розповідає Віктор Шугалов.За словами, яка була художньою керівницею ансамблю з 1967 по 2021 роки, на початках у колективі було 8 дівчат і 8 хлопців."І так щороку потрошки він збільшувався. Коли створився великий колектив, виникла необхідність його назвати. Дали клич дітям, діти по-різному називали, але зупинились на прекрасному слові "Радість", — говорить Галина Соколова.Додає: в репертуарі ансамблю українські народні танці та танці народів світу. Загалом в архіві колективу — 125 хореографічних полотен. На кожне є свій комплект костюма.Як розповідає учасниця ансамблю "Радість", танець "Волинський край" є постановкою Валерія Смирнова і візиткою колективу."Костюм показує нашу волинську культуру. Це вишивка, яка притаманна нашій області. Будемо показувати озеро Світязь, як воно прокидається, світанок, чайки, хвильки, ми — човники, колихаємось, кожен в парі", — каже Соломія Негодюк."Основа — український народний танець"В колективі вчаться танцювати діти від 4 до 18 років. З учнями працюють 14 педагогів-хореографів. У лучанки Оксани Вітковської донька та син танцюють в ансамблі "Радість": "В колективі донька вже 9 років, і син 5 років, — каже мама учасників ансамблю. — Це дисципліна, відповідальність, здоров’я. Вистачає часу і на уроки, і на хореографію. Я не уявляю, що треба, щоб моя дочка відмовилась піти на танці".У 1994-му році в ансамблі створили школу хореографічного мистецтва. Вона є фундаментом для подальшого навчання в закладах культури та мистецтва, каже Віктор Шугалов: "Наші випускники є носіями української культури, українського народного танцю і взагалі хореографії. Бо в нас танці різних народів і різної тематики. Ми стараємось дітей виховувати в різних жанрах, щоб не було одноманіття. Але основа – український народний танець".Ювілейний концерт ансамблю з нагоди 70-річчяВ ювілейному концерті ансамблю "Радість" взяли участь усі 340 вихованців, які презентували 15 танців. "Це волинські танці нашого регіону, танці різних регіонів України, також презентуємо Ірландську польку, ми її вважаємо молодіжною, тому що вона під сучасну музику, різнокольорові костюми", — розповідає художній керівник Ярослав Смирнов, який очолює творчий колектив з 2021 року.Окрім вихованців, танцювали й колишні випускники, для яких створили Молодіжну групу. "В колективі ми танцювали понад 12 років і сьогодні ми прийшли допомогти меншим станцювати, щоб було масштабніше, — говорить учасниця Молодіжної групи Ірина Гагаловська. — Ми випустились торік і кожного дня згадуємо наш колектив, нашу групу, наші репетиції, наші танці, дуже за цим сумуємо. Це наш другий дім, частинка нас".Ювілейний концерт народного художнього колективу "Радість" був благодійним. Частину виручених грошей перекажуть на потреби 100-ї волинської окремої механізованої бригади."Дуже важкий зараз час, скільки наших випускників є зараз на війні. І вони просять: "Танцюйте, виступайте, хай радіють наші діти. Ми з цього колективу вийшли й ми для того на війні, щоб дати світле майбутнє нашій малечі", — додала художня керівниця ансамблю

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