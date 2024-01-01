Уночі захисники збили 4 «шахеди» в межах трьох областей та ракету на Київщині

Сьогодні вночі, 31 травня, Сили протиповітряної оборони збили чотири ворожі безпілотники та одну крилату ракету.Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.У ніч на 31 травня 2024 року росіяни атакували Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області рф, Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області рф.Ворог також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Єйська, рф."В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" в межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також - крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", - йдеться в повідомленні.Близько 5 години ранку в Києві було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Командування Повітряних Сил повідомляло про кілька швидкісних цілей, які рухались у бік столиці. Працювала ППО. Усі цілі було знищено. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа у нежитловому приміщенні. Пізніше в КМДА показали наслідки ракетного удару росіян - постраждала приватна СТО, автомийка, кілька автомобілів та склад.Росія атакувала Київ крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області рф.