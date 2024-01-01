Уночі захисники збили 4 «шахеди» в межах трьох областей та ракету на Київщині

Уночі захисники збили 4 «шахеди» в межах трьох областей та ракету на Київщині
Сьогодні вночі, 31 травня, Сили протиповітряної оборони збили чотири ворожі безпілотники та одну крилату ракету.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 31 травня 2024 року росіяни атакували Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області рф, Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області рф.

Ворог також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Єйська, рф.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" в межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також - крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", - йдеться в повідомленні.

Близько 5 години ранку в Києві було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Командування Повітряних Сил повідомляло про кілька швидкісних цілей, які рухались у бік столиці. Працювала ППО. Усі цілі було знищено. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа у нежитловому приміщенні. Пізніше в КМДА показали наслідки ракетного удару росіян - постраждала приватна СТО, автомийка, кілька автомобілів та склад.
Росія атакувала Київ крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області рф.

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Теги: Україна, росія, війна
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