Уночі захисники збили 4 «шахеди» в межах трьох областей та ракету на Київщині
Сьогодні, 09:00
Сьогодні вночі, 31 травня, Сили протиповітряної оборони збили чотири ворожі безпілотники та одну крилату ракету.
Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
У ніч на 31 травня 2024 року росіяни атакували Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області рф, Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області рф.
Ворог також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Єйська, рф.
"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" в межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також - крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", - йдеться в повідомленні.
Близько 5 години ранку в Києві було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Командування Повітряних Сил повідомляло про кілька швидкісних цілей, які рухались у бік столиці. Працювала ППО. Усі цілі було знищено. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа у нежитловому приміщенні. Пізніше в КМДА показали наслідки ракетного удару росіян - постраждала приватна СТО, автомийка, кілька автомобілів та склад.
Росія атакувала Київ крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області рф.
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Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
У ніч на 31 травня 2024 року росіяни атакували Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області рф, Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області рф.
Ворог також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Єйська, рф.
"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" в межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також - крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", - йдеться в повідомленні.
Близько 5 години ранку в Києві було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Командування Повітряних Сил повідомляло про кілька швидкісних цілей, які рухались у бік столиці. Працювала ППО. Усі цілі було знищено. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа у нежитловому приміщенні. Пізніше в КМДА показали наслідки ракетного удару росіян - постраждала приватна СТО, автомийка, кілька автомобілів та склад.
Росія атакувала Київ крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області рф.
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