Яка ситуація на фронті станом на ранок 31 травня





Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов, пише



На Куп'янському напрямку було дев'ять бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Іванівка Харківської області, Мясожарівка, Андріївка Луганської області.



На Лиманському напрямку росіяни здійснили одну безуспішну спробу прорвати оборону в Серебрянському лісі.



На Сіверському оборонці відбили 15 атак у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка Донецької області.



На Краматорському напрямку захисники зупинили 11 атак ворога в районі Кліщіївки, Нового, Калинівки та Андріївки Донецької області.



На Торецькому окупанти здійснили одну безуспішну спробу прорвати оборону в районі Курдюмівки.



На Покровському захисники відбили 33 атаки у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Новопокровське, Нетайлове, Яснобродівка, де окупанти за підтримки авіації намагався вибити армію України.



На Курахівському сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, де росіяни за підтримки авіації 27 разів намагалися прорвати оборону.



На Времівському окупанти здійснили п'ять безуспішних спроб прорвати оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське і Урожайне.



На Оріхівському захисники відбили шість атак окупантів у районах населених пунктів Новоандрївка, Мала Токмачка та інших.



На Придніпровському росіяни намагаються вибити підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра, здійснили 14 атак.



Загалом протягом доби було 127 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із 22 ракетами, 64 авіаудари, зокрема з 97 КАБами, провела понад 3000 обстрілів, зокрема 127 – із реактивних систем залпового вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Протягом доби було три бойові зіткнення.Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генштабу, пише LB.ua На Куп'янському напрямку було дев'ять бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Іванівка Харківської області, Мясожарівка, Андріївка Луганської області.На Лиманському напрямку росіяни здійснили одну безуспішну спробу прорвати оборону в Серебрянському лісі.На Сіверському оборонці відбили 15 атак у районі населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка Донецької області.На Краматорському напрямку захисники зупинили 11 атак ворога в районі Кліщіївки, Нового, Калинівки та Андріївки Донецької області.На Торецькому окупанти здійснили одну безуспішну спробу прорвати оборону в районі Курдюмівки.На Покровському захисники відбили 33 атаки у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Новопокровське, Нетайлове, Яснобродівка, де окупанти за підтримки авіації намагався вибити армію України.На Курахівському сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, де росіяни за підтримки авіації 27 разів намагалися прорвати оборону.На Времівському окупанти здійснили п'ять безуспішних спроб прорвати оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське і Урожайне.На Оріхівському захисники відбили шість атак окупантів у районах населених пунктів Новоандрївка, Мала Токмачка та інших.На Придніпровському росіяни намагаються вибити підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра, здійснили 14 атак.Загалом протягом доби було 127 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із 22 ракетами, 64 авіаудари, зокрема з 97 КАБами, провела понад 3000 обстрілів, зокрема 127 – із реактивних систем залпового вогню.

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