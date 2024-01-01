17-річні юнаки повинні повернутися до України – що відомо про вимогу ТЦК





Українські 17-річні юнаки, що перебувають за кордоном, повинні повернутися на Батьківщину, аби стати на військовий облік. Дистанційно це зробити неможливо.



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"На військовий облік громадяни стають у 17 років. Якщо цього не було зроблено, військовозобов'язаний має звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації та стати на військовий облік. Наразі, це єдиний спосіб, дистанційно така можливість відсутня", – пояснили у Міноборони.



Зазначається, що 17-річні юнаки не зможуть оновити свої дані у мобільному застосунку "Резерв+". Бо опція оновлення через "Резерв+" працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.

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