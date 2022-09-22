Дозвільна система на прикордонні: скільки перепусток на Волині видали за два місяці



Про це в коментарі Маргарита Вершиніна. Видавати такі документи почали в середині березня.



Ще 1 712 заяв на оформлення дозвільних документів наразі перебувають на розгляді. Відмов у наданні дозволів, говорить Маргарита Вершиніна, поки не було. Погодження можна отримати в 10-денний термін, оформлення документа безплатне.



Як додала речниця, за відсутність перепустки поки до відповідальності людей на Волині не притягають, однак за це передбачений штраф у розмірі від 850 до 1 700 гривень для населення, від 1 700 до 2 550 гривень для посадових осіб. Межі населеного пункту не входять у прикордонну зону.



У яких випадках дозвіл на перебування у прикордонні не потрібен

До прикордонної смуги не належать населені пункти, але щоб люди могли безперешкодно потрапити на поля, пасовиська чи сінокоси, потрібна посвідка. Її можна оформити, звернувшись до прикордонників через пошту, електронну адресу, особисто через уповноважену особу або зателефонувавши для уточнення деталей (0332) 72-09-20.



Як раніше повідомляв речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко, отримання дозволу не стосується людей, які рухаються до державного кордону з метою перетину або від держкордону.



Також оформлювати дозвіл не треба водіям які здійснюють дальні перевезення, правоохоронців та інших осіб, які визначені в урядовій постанові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волинської області станом на 29 травня видали 4 830 дозволів на право в’їзду, перебування, проживання і проведення робіт у п'ятикілометровій зоні вздовж державного кордону.Про це в коментарі Суспільному розповіла речниця Волинського прикордонного загону. Видавати такі документи почали в середині березня.Ще 1 712 заяв на оформлення дозвільних документів наразі перебувають на розгляді. Відмов у наданні дозволів, говорить Маргарита Вершиніна, поки не було. Погодження можна отримати в 10-денний термін, оформлення документа безплатне.Як додала речниця, за відсутність перепустки поки до відповідальності людей на Волині не притягають, однак за це передбачений штраф у розмірі від 850 до 1 700 гривень для населення, від 1 700 до 2 550 гривень для посадових осіб. Межі населеного пункту не входять у прикордонну зону.У яких випадках дозвіл на перебування у прикордонні не потрібенДо прикордонної смуги не належать населені пункти, але щоб люди могли безперешкодно потрапити на поля, пасовиська чи сінокоси, потрібна посвідка. Її можна оформити, звернувшись до прикордонників через пошту, електронну адресу, особисто через уповноважену особу або зателефонувавши для уточнення деталей (0332) 72-09-20.Як раніше повідомляв речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ), отримання дозволу не стосується людей, які рухаються до державного кордону з метою перетину або від держкордону.Також оформлювати дозвіл не треба водіям які здійснюють дальні перевезення, правоохоронців та інших осіб, які визначені в урядовій постанові.

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