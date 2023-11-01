В'їхав в ставок на авто та потонув: знайшли тіло волинянина, який зник декілька місяців тому
30 травень, 23:11
37-річного волинянина Ігоря Козуба, який зник ще у березні, знайшли мертвим. Він в'їхав в ставок та потонув.
Про це виданню ВСН повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Ігор Козуб перебував в розшуку з 15 березня. 14 березня, близько 22:30, він виїхав з дому на своєму автомобілі «BMW X-5» та не повернувся. Близько двох з половиною місяців поліцейські безперервно розшукували його.
У середу, 29 травня його автомобіль помітив рибалка у ставку в селі Люблинець. Авто знаходилося під водою на рівні близько 2 метрів, в салоні перебувало тіло розшукуваного. Труп без видимих тілесних ушкоджень, слідів насильницької смерті не виявлено, його скеровано на судово-медичну експертизу.
Досудове розслідування у справі триває.
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Про це виданню ВСН повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.
Ігор Козуб перебував в розшуку з 15 березня. 14 березня, близько 22:30, він виїхав з дому на своєму автомобілі «BMW X-5» та не повернувся. Близько двох з половиною місяців поліцейські безперервно розшукували його.
У середу, 29 травня його автомобіль помітив рибалка у ставку в селі Люблинець. Авто знаходилося під водою на рівні близько 2 метрів, в салоні перебувало тіло розшукуваного. Труп без видимих тілесних ушкоджень, слідів насильницької смерті не виявлено, його скеровано на судово-медичну експертизу.
Досудове розслідування у справі триває.
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