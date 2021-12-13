У Ковелі відкривається унікальний простір для молоді та підприємців - Міжнародний молодіжний дім CollabZONE
Сьогодні, 20:10
У Ковелі 2 червня відкривається унікальний простір для молоді та підприємців - Міжнародний молодіжний дім CollabZONE.
Про це повідомили організатори.
Простір має нетипову історію і працюватиме, як соціальне підприємство, засноване Громадською організацією “Велика ідея”,
CollabZONE - це акселератор розвитку громадянської активності та підприємництва, тут працює коворкінг, подієвий майданчик, “Крамниця подарунків зі змістом” з товарами від крафтових та соціально-відповідальних бізнесів.
З квітня CollabZONE працював у тестовому режимі і його послуги уже користуються популярністю серед відвідувачів, а уже 2 червня об 11:00 відбудеться його офіційне відкриття. Команда засновників запрошує представників бізнесу, фрілансерів, активних жителів Волині розділити цей день з ними.
CollabZONE — перше соціальне підприємство такого типу на Волині, де весь чистий прибуток від діяльності спрямовуватиметься на розвиток молоді Волині через підтримку соціально-важливих проєктів.
Завдяки роботі цього простору у молоді з’явиться більше можливостей для розвитку, нетворкінгу, побудови власного бізнесу, навчання та приємного проведення часу в колі однодумців.
Коворкінг станом на сьогодні пропонує доступ до 13 комфортно облаштованих робочих місць, швидкісного інтернету 300 Мб/с від місцевого інтернет-провайдер UAinet , офісної техніки та сучасної бізнес-літератури. Наявність потужного генератора дозволяє не турбуватися про відсутність електроенергії - тут можна працювати онлайн з 10:00 до 17:00 у будні, а також відвідувати освітньо-культурні події, вечори настільних ігор, орендувати приміщення для командних тімбілдінгів/тренінгів чи провести власну подію - для цього у CollabZONE є всі зручності.
Для людей з інвалідністю на колісному кріслі в просторі розташовані пандуси й інклюзивний санвузол, а для незрячих вивіски і мапа простору продубльована шрифтом Брайля.
Джерелом натхнення для команди засновників CollabZONE Громадської організації “Велика ідея” стали партнери з міста-побратима Ковеля Шамблі (США), де для жителів міста працює комфортний громадський коворкінг прямісінько в холі міської ради. За підтримки мера міста Шамблі Brian Mock був розроблений концепт CollabZONE, а завдяки та небайдужим до України жителям цього американського міста почалися перші роботи над дизайном та облаштуванням.
Створення простору стало можливим завдяки співпраці Громадської організації “Велика ідея” ще й з місцевим соціально-відповідальним бізнесом та міжнародними донорськими організаціями.
“Першим бізнесом, який повірив у ідею створення CollabZONE та колаборацію бізнесу з громадською організацією задля розвитку молоді стала місцева кавʼярня The Spiceroom Kovel. Зараз це наші надійні партнери, друзі і сусіди у просторі, які готують для гостей найсмачнішу каву” — розповідає голова громадської організації “Велика ідея” Людмила Зубарєва.
Більше про тих, хто підтримав простір читайте за посиланням.
Понеділок- п’ятниця з 10:00 по 17:00 як коворкінг і з 18:00 по 22:00, як подієвий майданчик.
Субота і неділя з 10:00 по 20:00 доступний подієвий майданчик для оренди.
Більше про CollabZONE: https://linktr.ee/collabzone.kovel
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Про це повідомили організатори.
Простір має нетипову історію і працюватиме, як соціальне підприємство, засноване Громадською організацією “Велика ідея”,
CollabZONE - це акселератор розвитку громадянської активності та підприємництва, тут працює коворкінг, подієвий майданчик, “Крамниця подарунків зі змістом” з товарами від крафтових та соціально-відповідальних бізнесів.
З квітня CollabZONE працював у тестовому режимі і його послуги уже користуються популярністю серед відвідувачів, а уже 2 червня об 11:00 відбудеться його офіційне відкриття. Команда засновників запрошує представників бізнесу, фрілансерів, активних жителів Волині розділити цей день з ними.
CollabZONE — перше соціальне підприємство такого типу на Волині, де весь чистий прибуток від діяльності спрямовуватиметься на розвиток молоді Волині через підтримку соціально-важливих проєктів.
Завдяки роботі цього простору у молоді з’явиться більше можливостей для розвитку, нетворкінгу, побудови власного бізнесу, навчання та приємного проведення часу в колі однодумців.
Коворкінг станом на сьогодні пропонує доступ до 13 комфортно облаштованих робочих місць, швидкісного інтернету 300 Мб/с від місцевого інтернет-провайдер UAinet , офісної техніки та сучасної бізнес-літератури. Наявність потужного генератора дозволяє не турбуватися про відсутність електроенергії - тут можна працювати онлайн з 10:00 до 17:00 у будні, а також відвідувати освітньо-культурні події, вечори настільних ігор, орендувати приміщення для командних тімбілдінгів/тренінгів чи провести власну подію - для цього у CollabZONE є всі зручності.
Для людей з інвалідністю на колісному кріслі в просторі розташовані пандуси й інклюзивний санвузол, а для незрячих вивіски і мапа простору продубльована шрифтом Брайля.
Джерелом натхнення для команди засновників CollabZONE Громадської організації “Велика ідея” стали партнери з міста-побратима Ковеля Шамблі (США), де для жителів міста працює комфортний громадський коворкінг прямісінько в холі міської ради. За підтримки мера міста Шамблі Brian Mock був розроблений концепт CollabZONE, а завдяки та небайдужим до України жителям цього американського міста почалися перші роботи над дизайном та облаштуванням.
Створення простору стало можливим завдяки співпраці Громадської організації “Велика ідея” ще й з місцевим соціально-відповідальним бізнесом та міжнародними донорськими організаціями.
“Першим бізнесом, який повірив у ідею створення CollabZONE та колаборацію бізнесу з громадською організацією задля розвитку молоді стала місцева кавʼярня The Spiceroom Kovel. Зараз це наші надійні партнери, друзі і сусіди у просторі, які готують для гостей найсмачнішу каву” — розповідає голова громадської організації “Велика ідея” Людмила Зубарєва.
Більше про тих, хто підтримав простір читайте за посиланням.
Понеділок- п’ятниця з 10:00 по 17:00 як коворкінг і з 18:00 по 22:00, як подієвий майданчик.
Субота і неділя з 10:00 по 20:00 доступний подієвий майданчик для оренди.
Більше про CollabZONE: https://linktr.ee/collabzone.kovel
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