Волинянам пояснили, куди потрапляють люди «після ТЦК»
Сьогодні, 19:00
У Волинському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки дали відповідь на вічне питання, куди люди потрапляють після ТЦК та СП.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
«На передову лінію оборони в окоп? Ні, всі без виключення потрапляють в навчальні центри, для проходження базової військової підготовки», - зазначили у ТЦК.
Там мобілізовані навчаються:
•тактиці
•орієнтуванню на місцевості та роботі з відповідним пз
•точній стрільбі
•роботі з новітнім іноземним озброєнням
•фаховій підготовці залежно від цивільної професії
•наданню домедичної допомоги
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
«На передову лінію оборони в окоп? Ні, всі без виключення потрапляють в навчальні центри, для проходження базової військової підготовки», - зазначили у ТЦК.
Там мобілізовані навчаються:
•тактиці
•орієнтуванню на місцевості та роботі з відповідним пз
•точній стрільбі
•роботі з новітнім іноземним озброєнням
•фаховій підготовці залежно від цивільної професії
•наданню домедичної допомоги
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