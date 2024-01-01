Волинянам пояснили, куди потрапляють люди «після ТЦК»

Волинянам пояснили, куди потрапляють люди «після ТЦК»
У Волинському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки дали відповідь на вічне питання, куди люди потрапляють після ТЦК та СП.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

«На передову лінію оборони в окоп? Ні, всі без виключення потрапляють в навчальні центри, для проходження базової військової підготовки», - зазначили у ТЦК.

Там мобілізовані навчаються:

•тактиці
•орієнтуванню на місцевості та роботі з відповідним пз
•точній стрільбі
•роботі з новітнім іноземним озброєнням
•фаховій підготовці залежно від цивільної професії
•наданню домедичної допомоги


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Теги: мобілізація, ЗСУ
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