Волинянам пояснили, куди потрапляють люди «після ТЦК»

У Волинському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки дали відповідь на вічне питання, куди люди потрапляють після ТЦК та СП.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.«На передову лінію оборони в окоп? Ні, всі без виключення потрапляють в навчальні центри, для проходження базової військової підготовки», - зазначили у ТЦК.Там мобілізовані навчаються:•тактиці•орієнтуванню на місцевості та роботі з відповідним пз•точній стрільбі•роботі з новітнім іноземним озброєнням•фаховій підготовці залежно від цивільної професії•наданню домедичної допомоги