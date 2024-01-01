Росіяни планує посилювати мілітаризацію школярів на окупованих територіях
Сьогодні, 18:13
Сучасна росія все більше перетворюється на терористичний табір, де за планами кремля матері мають народжувати бойовиків для нескінчених війн імперії.
Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
Відтак, з 1 вересня в школах на тимчасово окупованих територіях вводять предмет “Основи безпеки та захист Батьківщини”. На ньому дітей будуть вчити тактичної медицини та військовій підготовці, зокрема роботи з БПЛА, гранатами та автоматом.
При цьому предмет обов’язковий для всіх старшокласників, включаючи дівчат. Також ворог готується до збільшення кадетських класів у школах на ТОТ.
«Все це є елементом підготовки нових кадрів у мілітаризовані структури кремля», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.
Відтак, з 1 вересня в школах на тимчасово окупованих територіях вводять предмет “Основи безпеки та захист Батьківщини”. На ньому дітей будуть вчити тактичної медицини та військовій підготовці, зокрема роботи з БПЛА, гранатами та автоматом.
При цьому предмет обов’язковий для всіх старшокласників, включаючи дівчат. Також ворог готується до збільшення кадетських класів у школах на ТОТ.
«Все це є елементом підготовки нових кадрів у мілітаризовані структури кремля», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянам пояснили, куди потрапляють люди «після ТЦК»
Сьогодні, 19:00
Росіяни планує посилювати мілітаризацію школярів на окупованих територіях
Сьогодні, 18:13
У бою біля Куп’янська загинув Герой Павло Тарнавський із Волині
Сьогодні, 17:46
На Ковельській у Луцьку зловили п’яного водія
Сьогодні, 17:41