Росіяни планує посилювати мілітаризацію школярів на окупованих територіях

Росіяни планує посилювати мілітаризацію школярів на окупованих територіях
Сучасна росія все більше перетворюється на терористичний табір, де за планами кремля матері мають народжувати бойовиків для нескінчених війн імперії.

Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.

Відтак, з 1 вересня в школах на тимчасово окупованих територіях вводять предмет “Основи безпеки та захист Батьківщини”. На ньому дітей будуть вчити тактичної медицини та військовій підготовці, зокрема роботи з БПЛА, гранатами та автоматом.

При цьому предмет обов’язковий для всіх старшокласників, включаючи дівчат. Також ворог готується до збільшення кадетських класів у школах на ТОТ.

«Все це є елементом підготовки нових кадрів у мілітаризовані структури кремля», - йдеться у повідомленні.

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Теги: війна, росія
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