Росіяни планує посилювати мілітаризацію школярів на окупованих територіях

Сучасна росія все більше перетворюється на терористичний табір, де за планами кремля матері мають народжувати бойовиків для нескінчених війн імперії.Про це у телеграмі повідомляє Центр національного спротиву.Відтак, з 1 вересня в школах на тимчасово окупованих територіях вводять предмет “Основи безпеки та захист Батьківщини”. На ньому дітей будуть вчити тактичної медицини та військовій підготовці, зокрема роботи з БПЛА, гранатами та автоматом.При цьому предмет обов’язковий для всіх старшокласників, включаючи дівчат. Також ворог готується до збільшення кадетських класів у школах на ТОТ.«Все це є елементомкремля», - йдеться у повідомленні.