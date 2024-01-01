На Ковельській у Луцьку зловили п’яного водія

На Ковельській у Луцьку зловили п’яного водія
Патрульні на Волині продовжують виявляти водіїв, які сідають за кермо автомобіля в стані сп'яніння.

Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волинської області.

Вчора, 29 травня, на вулиці Ковельській у Луцьку екіпаж поліції зупинив автомобіль Mazda, який рухався із технічною несправністю.

Спілкуючись з водієм, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат огляду позитивний — 1, 26 проміле.

Під час перевірки документів патрульні встановили, що керманич вже притягався протягом року до адміністративної відповідальності за водіння напідпитку, а також був позбавлений права керування транспортними засобами.


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Теги: патрульні, Луцьк
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