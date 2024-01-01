На Ковельській у Луцьку зловили п’яного водія

Патрульні на Волині продовжують, які сідають за кермо автомобіля в стані сп'яніння.Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волинської області.Вчора, 29 травня, на вулиці Ковельській у Луцьку екіпаж поліції зупинив автомобіль Mazda, який рухався із технічною несправністю.Спілкуючись з водієм, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат огляду позитивний — 1, 26 проміле.Під час перевірки документів патрульні встановили, що керманич вже притягався протягом року до адміністративної відповідальності за водіння напідпитку, а також був позбавлений права керування транспортними засобами.