На Ковельській у Луцьку зловили п’яного водія
Сьогодні, 17:41
Патрульні на Волині продовжують виявляти водіїв, які сідають за кермо автомобіля в стані сп'яніння.
Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волинської області.
Вчора, 29 травня, на вулиці Ковельській у Луцьку екіпаж поліції зупинив автомобіль Mazda, який рухався із технічною несправністю.
Спілкуючись з водієм, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат огляду позитивний — 1, 26 проміле.
Під час перевірки документів патрульні встановили, що керманич вже притягався протягом року до адміністративної відповідальності за водіння напідпитку, а також був позбавлений права керування транспортними засобами.
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Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волинської області.
Вчора, 29 травня, на вулиці Ковельській у Луцьку екіпаж поліції зупинив автомобіль Mazda, який рухався із технічною несправністю.
Спілкуючись з водієм, інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки за допомогою приладу Драгер. Результат огляду позитивний — 1, 26 проміле.
Під час перевірки документів патрульні встановили, що керманич вже притягався протягом року до адміністративної відповідальності за водіння напідпитку, а також був позбавлений права керування транспортними засобами.
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