У Ковелі на залізничному вокзалі пограбували пенсіонерку

Обікрав пенсіонерку: на Волині оперативники встановили особу правопорушника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився учора, 29 травня, на території залізничного вокзалу у Ковелі.Заявниця, 72-річна річна ковельчанка, на кілька хвилин залишила сумку без нагляду. Коли спохватилася, її вже не було.У сумці знаходилися гроші та мобільний телефон. Сума завданих збитків – понад 8 тис. грн.Оперативники встановили, що крадіжку скоїв житель Луківської громади. Викрадене вилучили.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.Слідство триває.