У Ковелі на залізничному вокзалі пограбували пенсіонерку
Сьогодні, 17:20
Обікрав пенсіонерку: на Волині оперативники встановили особу правопорушника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 29 травня, на території залізничного вокзалу у Ковелі.
Заявниця, 72-річна річна ковельчанка, на кілька хвилин залишила сумку без нагляду. Коли спохватилася, її вже не було.
У сумці знаходилися гроші та мобільний телефон. Сума завданих збитків – понад 8 тис. грн.
Оперативники встановили, що крадіжку скоїв житель Луківської громади. Викрадене вилучили.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 29 травня, на території залізничного вокзалу у Ковелі.
Заявниця, 72-річна річна ковельчанка, на кілька хвилин залишила сумку без нагляду. Коли спохватилася, її вже не було.
У сумці знаходилися гроші та мобільний телефон. Сума завданих збитків – понад 8 тис. грн.
Оперативники встановили, що крадіжку скоїв житель Луківської громади. Викрадене вилучили.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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