У Ковелі на залізничному вокзалі пограбували пенсіонерку

У Ковелі на залізничному вокзалі пограбували пенсіонерку
Обікрав пенсіонерку: на Волині оперативники встановили особу правопорушника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився учора, 29 травня, на території залізничного вокзалу у Ковелі.

Заявниця, 72-річна річна ковельчанка, на кілька хвилин залишила сумку без нагляду. Коли спохватилася, її вже не було.

У сумці знаходилися гроші та мобільний телефон. Сума завданих збитків – понад 8 тис. грн.

Оперативники встановили, що крадіжку скоїв житель Луківської громади. Викрадене вилучили.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пенсіонерка, злодій
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Ковельській у Луцьку зловили п’яного водія
Сьогодні, 17:41
Оголосили триденну жалобу: на війні поліг волинянин Роман Шворак
Сьогодні, 17:22
У Ковелі на залізничному вокзалі пограбували пенсіонерку
Сьогодні, 17:20
Взяли під варту 29-річного волинянина, якого підозрюють у розбещенні неповнолітньої
Сьогодні, 17:05
Волиняни провели в останню путь Героя Юрія Касяна
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Злодій проник до будинку волинянки та вкрав гроші Злодій проник до будинку волинянки та вкрав гроші
17 квітень, 2022, 11:41
Поїхала з дому велосипедом і зникла: на Волині розшукують 79-річну пенсіонерку Поїхала з дому велосипедом і зникла: на Волині розшукують 79-річну пенсіонерку
26 лютий, 11:53
На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО
15 лютий, 10:40
На Волині 52-річний чоловік обікрав дачу пенсіонерки На Волині 52-річний чоловік обікрав дачу пенсіонерки
13 лютий, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У бою біля Куп’янська загинув Герой Павло Тарнавський із Волині
Сьогодні, 17:46
 0
На Ковельській у Луцьку зловили п’яного водія
Сьогодні, 17:41
 0
Оголосили триденну жалобу: на війні поліг волинянин Роман Шворак
Сьогодні, 17:22
 0
У Ковелі на залізничному вокзалі пограбували пенсіонерку
Сьогодні, 17:20
 0
Взяли під варту 29-річного волинянина, якого підозрюють у розбещенні неповнолітньої
Сьогодні, 17:05
 0
Медіа
відео
1/8