Навіки 31: на Волині віддали останню шану Герою Юрію Лісниченку
Сьогодні, 15:52
Сьогодні, 30 травня, Нововолинська громада попрощалася із Героєм Юрієм Лісниченком.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Ще один наш Захисник поповнив ряди Небесного воїнства. Юрію назавжди 31 рік. Він боронив українську землю під час антитерористичної операції. І після початку повномасштабного вторгнення став до лав Захисників.
«Всією громадою сумуємо і розділяємо біль втрати з мамою, сестрою і родиною. Молимося, аби Господь допоміг їм пережити горе і прийняв душу Юрія у Небесних Оселях. Вічна пам’ять Герою», - зазначив міський голова.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Ще один наш Захисник поповнив ряди Небесного воїнства. Юрію назавжди 31 рік. Він боронив українську землю під час антитерористичної операції. І після початку повномасштабного вторгнення став до лав Захисників.
«Всією громадою сумуємо і розділяємо біль втрати з мамою, сестрою і родиною. Молимося, аби Господь допоміг їм пережити горе і прийняв душу Юрія у Небесних Оселях. Вічна пам’ять Герою», - зазначив міський голова.
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Сьогодні, 15:52