Навіки 31: на Волині віддали останню шану Герою Юрію Лісниченку

Сьогодні, 30 травня, Нововолинська громада попрощалася із ГероємПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаЩе один наш Захисник. Юрію назавжди 31 рік. Він боронив українську землю під час антитерористичної операції. І після початку повномасштабного вторгнення став до лав Захисників.«Всією громадою сумуємо і розділяємо біль втрати з мамою, сестрою і родиною. Молимося, аби Господь допоміг їм пережити горе і прийняв душу Юрія у Небесних Оселях. Вічна пам’ять Герою», - зазначив міський голова.