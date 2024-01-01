На Волині у ДТП постраждали дівчата 16-ти та 10-ти років: обох госпіталізували до лікарні

На Волині поліція з’ясовує обставини ДТП, в яких постраждали неповнолітні.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригоди поліція зафіксувала учора, 30 травня, у Луцькому та Володимирському районах.34-річний житель Хмельницької області, рухаючись автомобілем Mercedes-Benz Sprinter по автодорозі Луцьк – Дубно у селі Підгайці, допустив наїзд на 10-річну пішохідку.Дівчина перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП школярка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.Цього ж дня по вулиці Рокицького у селі Заріччя Володимирського району 53-річний житель Володимира, керуючи автомобілем Ford, допустив наїзд на пішохідку, 16-річну місцеву жительку.Постраждала рухалась узбіччям дороги у попутному напрямку, її також шпиталізували.За обома фактами ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.