На Волині у ДТП постраждали дівчата 16-ти та 10-ти років: обох госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 12:50
На Волині поліція з’ясовує обставини ДТП, в яких постраждали неповнолітні.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригоди поліція зафіксувала учора, 30 травня, у Луцькому та Володимирському районах.
34-річний житель Хмельницької області, рухаючись автомобілем Mercedes-Benz Sprinter по автодорозі Луцьк – Дубно у селі Підгайці, допустив наїзд на 10-річну пішохідку.
Дівчина перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП школярка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Цього ж дня по вулиці Рокицького у селі Заріччя Володимирського району 53-річний житель Володимира, керуючи автомобілем Ford, допустив наїзд на пішохідку, 16-річну місцеву жительку.
Постраждала рухалась узбіччям дороги у попутному напрямку, її також шпиталізували.
За обома фактами ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригоди поліція зафіксувала учора, 30 травня, у Луцькому та Володимирському районах.
34-річний житель Хмельницької області, рухаючись автомобілем Mercedes-Benz Sprinter по автодорозі Луцьк – Дубно у селі Підгайці, допустив наїзд на 10-річну пішохідку.
Дівчина перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП школярка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
Цього ж дня по вулиці Рокицького у селі Заріччя Володимирського району 53-річний житель Володимира, керуючи автомобілем Ford, допустив наїзд на пішохідку, 16-річну місцеву жительку.
Постраждала рухалась узбіччям дороги у попутному напрямку, її також шпиталізували.
За обома фактами ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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