До України повернули тіла 212 полеглих Героїв

За результатами репатріаційних заходів в Україну212 полеглих Оборонців.Про це у телеграмі повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих Захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ).Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.Тіла наших Оборонців після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.