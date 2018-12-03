«Аліса. Повернення в Дивокрай»: у Волинському драмтеатрі презентували яскравий проморолик прем'єри

«Аліса. Повернення в Дивокрай»: у Волинському драмтеатрі презентували яскравий проморолик прем'єри
Артисти Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка підготували яскравий проморолик прем'єрного показу музичної казки-фентезі, яка відбудеться 1 та 2 червня.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

"У Міжнародний день захисту дітей чекаємо глядачів на музичну казку-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай» (за мотивами відомої історії Льюїса Керрола).

Авторка – Дарина Гребенко, режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.

Нова історія про всесвітньо відомих героїв зачарує дітей та дорослих яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами", - зазначається в дописі.



КОЛИ І ДЕ:

Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка.

Основна сцена.

КВИТКИ

Субота, 1 червня, о 17:00: квитки доступні за ПОСИЛАННЯМ.

Неділя, 2 червня, о 12:00: можна замовити, перейшовши за ПОКЛИКАННЯМ.

Придбати квитки на виставу можна і на сайті театру або за номерами телефонів: +38(0332)725460 та +38(0332)725303

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: театр, вистава, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Аліса. Повернення в Дивокрай»: у Волинському драмтеатрі презентували яскравий проморолик прем'єри
Сьогодні, 13:45
Пів мільйона гривень хабаря за землю та майно: викрили заступника голови Рівненської облради
Сьогодні, 13:30
До України повернули тіла 212 полеглих Героїв
Сьогодні, 13:21
Кількість випускників на Волині зросла
Сьогодні, 13:05
На Волині у ДТП постраждали дівчата 16-ти та 10-ти років: обох госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 12:50
Схожі новини
Національний герой та символ України: лучан запрошують на виставу до дня народження Шевченка Національний герой та символ України: лучан запрошують на виставу до дня народження Шевченка
08 березень, 14:05
Квитки розкупили за місяць до прем'єри: у Луцьку відбудеться чорна комедія «Той, що відчиняє двері» Квитки розкупили за місяць до прем'єри: у Луцьку відбудеться чорна комедія «Той, що відчиняє двері»
06 березень, 13:30
У «Гармидері» покажуть документальну виставу «Кордон». ФОТО У «Гармидері» покажуть документальну виставу «Кордон». ФОТО
03 грудень, 2018, 20:26
Лучанам покажуть виставу про життя після війни Лучанам покажуть виставу про життя після війни
23 травень, 2017, 22:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Аліса. Повернення в Дивокрай»: у Волинському драмтеатрі презентували яскравий проморолик прем'єри
Сьогодні, 13:45
 0
Пів мільйона гривень хабаря за землю та майно: викрили заступника голови Рівненської облради
Сьогодні, 13:30
 0
До України повернули тіла 212 полеглих Героїв
Сьогодні, 13:21
 0
Кількість випускників на Волині зросла
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині у ДТП постраждали дівчата 16-ти та 10-ти років: обох госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8