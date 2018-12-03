«Аліса. Повернення в Дивокрай»: у Волинському драмтеатрі презентували яскравий проморолик прем'єри
Сьогодні, 13:45
Артисти Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка підготували яскравий проморолик прем'єрного показу музичної казки-фентезі, яка відбудеться 1 та 2 червня.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
"У Міжнародний день захисту дітей чекаємо глядачів на музичну казку-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай» (за мотивами відомої історії Льюїса Керрола).
Авторка – Дарина Гребенко, режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.
Нова історія про всесвітньо відомих героїв зачарує дітей та дорослих яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами", - зазначається в дописі.
КОЛИ І ДЕ:
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка.
Основна сцена.
КВИТКИ
Субота, 1 червня, о 17:00: квитки доступні за ПОСИЛАННЯМ.
Неділя, 2 червня, о 12:00: можна замовити, перейшовши за ПОКЛИКАННЯМ.
Придбати квитки на виставу можна і на сайті театру або за номерами телефонів: +38(0332)725460 та +38(0332)725303
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
"У Міжнародний день захисту дітей чекаємо глядачів на музичну казку-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай» (за мотивами відомої історії Льюїса Керрола).
Авторка – Дарина Гребенко, режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.
Нова історія про всесвітньо відомих героїв зачарує дітей та дорослих яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами", - зазначається в дописі.
КОЛИ І ДЕ:
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка.
Основна сцена.
КВИТКИ
Субота, 1 червня, о 17:00: квитки доступні за ПОСИЛАННЯМ.
Неділя, 2 червня, о 12:00: можна замовити, перейшовши за ПОКЛИКАННЯМ.
Придбати квитки на виставу можна і на сайті театру або за номерами телефонів: +38(0332)725460 та +38(0332)725303
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