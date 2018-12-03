«Аліса. Повернення в Дивокрай»: у Волинському драмтеатрі презентували яскравий проморолик прем'єри





Про це



"У Міжнародний день захисту дітей чекаємо глядачів на музичну казку-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай» (за мотивами відомої історії Льюїса Керрола).



Авторка – Дарина Гребенко, режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.



Нова історія про всесвітньо відомих героїв зачарує дітей та дорослих яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами", - зазначається в дописі.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Волинський драмтеатр (@volyndramteatr)



КОЛИ І ДЕ:



Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка.



Основна сцена.



КВИТКИ



Субота, 1 червня, о 17:00: квитки доступні за



Неділя, 2 червня, о 12:00: можна замовити, перейшовши за



Придбати квитки на виставу можна і

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Артисти Волинського академічного обласного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка підготували яскравий проморолик прем'єрного показу музичної казки-фентезі, яка відбудеться 1 та 2 червня.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці."У Міжнародний день захисту дітей чекаємо глядачів на музичну казку-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай» (за мотивами відомої історії).Авторка –, режисерка-постановниця – заслужена артистка УкраїниНова історія про всесвітньо відомих героїв зачарує дітей та дорослих яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами", - зазначається в дописі.Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка.Основна сцена.Субота, 1 червня, о 17:00: квитки доступні за ПОСИЛАННЯМ Неділя, 2 червня, о 12:00: можна замовити, перейшовши за ПОКЛИКАННЯМ Придбати квитки на виставу можна і на сайті театру або за номерами телефонів: +38(0332)725460 та +38(0332)725303

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію