Німеччина дозволила Україні бити своєю зброєю по рф для захисту Харківщини





Про це пише



Німеччина обговорила зі своїми союзниками російські удари по Харківській області з позицій, які розташовані в безпосередній близькості від російського кордону, повідомив речник уряду Штеффен Гебештрайт.



“Ми разом переконані, що Україна має право, гарантоване міжнародним правом, на захист від цих нападів”, ‒ йдеться в заяві Гебештрайта.



“Для цього вона також може використовувати зброю, надану для цієї мети, відповідно до своїх міжнародних правових зобов’язань, зокрема ту, яку ми постачаємо”, ‒ додав він.



Німецькі посадовці відмовилися публічно оприлюднити свої побажання щодо того, як Україна має використовувати зброю, що постачається із Заходу.



Більшість зброї, яку Україна отримує від Німеччини, непридатна для ударів по російських позиціях далеко за лінією фронту. Наприклад, самохідні гаубиці можуть вражати цілі на відстані до 56 кілометрів, але не розгортаються в безпосередній близькості від лінії розмежування.



Франція, Британія та США постачали Україні зброю з більшою дальністю ураження.



Через заборону завдання ударів західною зброєю по військових цілях у росії українці можуть застосовувати для цього лише зброю власного виробництва. І навіть це викликає невдоволення в деяких країн. Зокрема, міністру оборони США Ллойду Остін не подобалися удари по НПЗ.



Однак речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров раніше підтвердив виданню The Guardian, що Сполучені Штати дозволили Україні обмежене застосування американської зброї для ударів по російській території.



Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський взагалі заявив, що Варшава від самого початку повномасштабної війни не забороняла українцям застосовувати надану нею зброю для ударів по росії.



Український президент наголошував, що удари по військових цілях у росії – це про захист, а не про напад. Це необхідно для знищення установок, якими ворог обстрілює українців зі своєї території, а також для того, аби не дати росії сформувати ударну групу для наступу.



На саміті в Чехії генеральний секретар НАТО висловився за удари по росії та сказав, що все більше союзників схиляються до цієї позиції. Він нагадав, що росія погрожувала "ескалацією" роками, але ці погрози не мали основи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна може використовувати зброю, яку отримує від Берліна, для захисту від атак, здійснених безпосередньо з території Росії на північний прикордонний регіон України навколо міста Харкова. Тобто йдеться про удари углиб рф по військових цілях.Про це пише LB.ua з посиланням на Reuters та уряд у Берліні.Німеччина обговорила зі своїми союзниками російські удари по Харківській області з позицій, які розташовані в безпосередній близькості від російського кордону, повідомив речник уряду Штеффен Гебештрайт.“Ми разом переконані, що Україна має право, гарантоване міжнародним правом, на захист від цих нападів”, ‒ йдеться в заяві Гебештрайта.“Для цього вона також може використовувати зброю, надану для цієї мети, відповідно до своїх міжнародних правових зобов’язань, зокрема ту, яку ми постачаємо”, ‒ додав він.Німецькі посадовці відмовилися публічно оприлюднити свої побажання щодо того, як Україна має використовувати зброю, що постачається із Заходу.Більшість зброї, яку Україна отримує від Німеччини, непридатна для ударів по російських позиціях далеко за лінією фронту. Наприклад, самохідні гаубиці можуть вражати цілі на відстані до 56 кілометрів, але не розгортаються в безпосередній близькості від лінії розмежування.Франція, Британія та США постачали Україні зброю з більшою дальністю ураження.Через заборону завдання ударів західною зброєю по військових цілях у росії українці можуть застосовувати для цього лише зброю власного виробництва. І навіть це викликає невдоволення в деяких країн. Зокрема, міністру оборони СШАне подобалися удари по НПЗ.Однак речник президентараніше підтвердив виданню The Guardian, що Сполучені Штати дозволили Україні обмежене застосування американської зброї для ударів по російській території.Міністр закордонних справ Польщівзагалі заявив, що Варшава від самого початку повномасштабної війни не забороняла українцям застосовувати надану нею зброю для ударів по росії.Український президент наголошував, що удари по військових цілях у росії – це про захист, а не про напад. Це необхідно для знищення установок, якими ворог обстрілює українців зі своєї території, а також для того, аби не дати росії сформувати ударну групу для наступу.На саміті в Чехіїта сказав, що все більше союзників схиляються до цієї позиції. Він нагадав, що росія погрожувала "ескалацією" роками, але ці погрози не мали основи.

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