Синоптики попередили волинян про дощі та пориви вітру
Сьогодні, 14:43
Упродовж найближчих декількох днів на території Волинської області спостерігатиметься нестійка погода.
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, найближчі декілька днів на Волині очікується нестійка погода.
У зв’язку з цим пройдуть грозові дощі різної інтенсивності, ймовірні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15° тепла, вдень 20-25° тепла.
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Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, найближчі декілька днів на Волині очікується нестійка погода.
У зв’язку з цим пройдуть грозові дощі різної інтенсивності, ймовірні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.
Температура вночі 10-15° тепла, вдень 20-25° тепла.
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