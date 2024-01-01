Синоптики попередили волинян про дощі та пориви вітру

нестійка погода.



Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



За даними синоптиків, найближчі декілька днів на Волині очікується нестійка погода.



У зв’язку з цим пройдуть грозові дощі різної інтенсивності, ймовірні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.



Температура вночі 10-15° тепла, вдень 20-25° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж найближчих декількох днів на території Волинської області спостерігатиметьсяПро це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.За даними синоптиків, найближчі декілька днів на Волині очікується нестійка погода.У зв’язку з цим пройдуть грозові дощі різної інтенсивності, ймовірні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.Температура вночі 10-15° тепла, вдень 20-25° тепла.

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