Синоптики попередили волинян про дощі та пориви вітру

Синоптики попередили волинян про дощі та пориви вітру
Упродовж найближчих декількох днів на території Волинської області спостерігатиметься нестійка погода.

Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, найближчі декілька днів на Волині очікується нестійка погода.

У зв’язку з цим пройдуть грозові дощі різної інтенсивності, ймовірні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15° тепла, вдень 20-25° тепла.

Синоптики попередили волинян про дощі та пориви вітру

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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