Із російського полону повернули 75 захисників

Із російського полону повернули 75 захисників
Між Україною та Росією у п'ятницю, 31 травня, відбувся обмін полоненими. З російського полону вдалося повернути 75 людей.

Про це повідомляє Суспільне.

У рамках обміну вдалося повернути 75 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних – усі вони вже на рідній землі", — написав Зеленський.



Як уточнив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, серед тих, кого вдалося повернути 31 травня, — рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні. 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках.



Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, серед визволених оборонців —70 чоловіків і пʼятеро жінок, шестеро офіцерів та 65 представників рядового та сержантського складу. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

"Цього разу визволено з полону 37 представників Збройних Сил України, зокрема 13 бійців Військово-морських Сил та двоє представників Повітряних Сил. Також визволено з полону 21 нацгвардійця. Додому повертаються семеро Оборонців-прикордонників, шестеро тероборонців та четверо цивільних українок", — зазначили у штабі.

Зазначається, що повернути на рідну землю вдалося 19 захисників острова Зміїний, 14 військовослужбовців, які охороняли ЧАЕС, а також десять оборонців Маріуполя. Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках.

За даними Координаційного штабу, сьогоднішній обмін — 52-ий з початку повномасштабного вторгнення Росії. Станом на зараз визволити з полону окупантів РФ вдалося вже 3210 захисників та захисниць України.



“Не віриться, що ми вдома. Що нарешті нас обміняли. Це не передати словами”, — розповіли Суспільному захисники острову Зміїний, які були у полоні з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.



За словами чоловіків, які 31 травня повернулися додому, росіяни не попереджали їх про обмін: розбудили серед ночі, сказали збиратися, на прощання уразили електрошокером.

Омбудсман Дмитро Лубінець оприлюднив відео возз'єднання мами-військовополоненої та її сина, які не бачилися понад два роки. Під час обміну хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з полону. Жінка перебувала на "Азовсталі". Дмитра повернув додому Офіс омбудсмана з ТОТ України. Щодо мами хлопчика — військовополонену хотіли незаконно засудити росіяни, розповів Лубінець.



При цьому Міноборони РФ повідомило, що Росії повернули 75 російських військовослужбовців

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Теги: полонені, росія
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