Жорстокий обстріл 5-поверхівки у Харкові: з-під завалів дістали ще одне тіло





Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



За уточненими даними у житловому будинку загинуло 5 осіб, ще 24 постраждали.



Під завалами, ймовірно, перебуває 4 особи.



Роботи тривають.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Харкові з-під завалів частково зруйнованої п’ятиповерхівки деблоковано тіло ще однієї особи.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.За уточненими даними у житловому будинку загинуло 5 осіб, ще 24 постраждали., ймовірно, перебуває 4 особи.Роботи тривають.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію