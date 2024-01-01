Жорстокий обстріл 5-поверхівки у Харкові: з-під завалів дістали ще одне тіло

Жорстокий обстріл 5-поверхівки у Харкові: з-під завалів дістали ще одне тіло
У Харкові з-під завалів частково зруйнованої п’ятиповерхівки деблоковано тіло ще однієї особи.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

За уточненими даними у житловому будинку загинуло 5 осіб, ще 24 постраждали.

Під завалами, ймовірно, перебуває 4 особи.

Роботи тривають.
Жорстокий обстріл 5-поверхівки у Харкові: з-під завалів дістали ще одне тіло
Жорстокий обстріл 5-поверхівки у Харкові: з-під завалів дістали ще одне тіло
Жорстокий обстріл 5-поверхівки у Харкові: з-під завалів дістали ще одне тіло

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Теги: обстріл, війна
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