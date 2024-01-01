Двоє волинян виправдовували збройну агресію рф проти України: їх судитимуть





Про це



Служба безпеки продовжує систематично викривати та притягувати до відповідальності ворожих пропагандистів.



Співробітники спецслужби викрили проросійських агітаторів, які активно висловлювали власні прокремлівські погляди в особистих та телефонних розмовах.



Пропагандисти виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію рф проти України. Крім того, глорифікували росіян і заперечували тимчасову окупацію частини території України.



Серед іншого фігуранти стверджували, що ініціатором війни рф проти України є будь-хто, але не росія. Також вони виправдовувати рашистів за підрив Каховської ГЕС.



Слідчі СБУ зібрали достатню кількість доказів для обвинувачення обох пропагандистів за ч.1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.



Матеріали провадження з обвинувальним актом вже скеровані слідчими до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За матеріалами СБУ в Луцьку судитимуть двох волинян, які поширювали російську пропаганду.Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.Служба безпеки продовжує систематично викривати та притягувати до відповідальності ворожих пропагандистів.Співробітники спецслужби викрили проросійських агітаторів, які активно висловлювали власні прокремлівські погляди в особистих та телефонних розмовах.Пропагандисти виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію рф проти України. Крім того, глорифікували росіян і заперечували тимчасову окупацію частини території України.Серед іншого фігуранти стверджували, що ініціатором війни рф проти України є будь-хто, але не росія. Також вони виправдовувати рашистів за підрив Каховської ГЕС.Слідчі СБУ зібрали достатню кількість доказів для обвинувачення обох пропагандистів за ч.1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.Матеріали провадження з обвинувальним актом вже скеровані слідчими до суду.

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