Двоє волинян виправдовували збройну агресію рф проти України: їх судитимуть
Сьогодні, 15:38
За матеріалами СБУ в Луцьку судитимуть двох волинян, які поширювали російську пропаганду.
Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
Служба безпеки продовжує систематично викривати та притягувати до відповідальності ворожих пропагандистів.
Співробітники спецслужби викрили проросійських агітаторів, які активно висловлювали власні прокремлівські погляди в особистих та телефонних розмовах.
Пропагандисти виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію рф проти України. Крім того, глорифікували росіян і заперечували тимчасову окупацію частини території України.
Серед іншого фігуранти стверджували, що ініціатором війни рф проти України є будь-хто, але не росія. Також вони виправдовувати рашистів за підрив Каховської ГЕС.
Слідчі СБУ зібрали достатню кількість доказів для обвинувачення обох пропагандистів за ч.1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.
Матеріали провадження з обвинувальним актом вже скеровані слідчими до суду.
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Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.
Служба безпеки продовжує систематично викривати та притягувати до відповідальності ворожих пропагандистів.
Співробітники спецслужби викрили проросійських агітаторів, які активно висловлювали власні прокремлівські погляди в особистих та телефонних розмовах.
Пропагандисти виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію рф проти України. Крім того, глорифікували росіян і заперечували тимчасову окупацію частини території України.
Серед іншого фігуранти стверджували, що ініціатором війни рф проти України є будь-хто, але не росія. Також вони виправдовувати рашистів за підрив Каховської ГЕС.
Слідчі СБУ зібрали достатню кількість доказів для обвинувачення обох пропагандистів за ч.1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.
Матеріали провадження з обвинувальним актом вже скеровані слідчими до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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