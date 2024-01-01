Двоє волинян виправдовували збройну агресію рф проти України: їх судитимуть

Двоє волинян виправдовували збройну агресію рф проти України: їх судитимуть
За матеріалами СБУ в Луцьку судитимуть двох волинян, які поширювали російську пропаганду.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України у Волинській області.

Служба безпеки продовжує систематично викривати та притягувати до відповідальності ворожих пропагандистів.

Співробітники спецслужби викрили проросійських агітаторів, які активно висловлювали власні прокремлівські погляди в особистих та телефонних розмовах.

Пропагандисти виправдовували та визнавали правомірною збройну агресію рф проти України. Крім того, глорифікували росіян і заперечували тимчасову окупацію частини території України.

Серед іншого фігуранти стверджували, що ініціатором війни рф проти України є будь-хто, але не росія. Також вони виправдовувати рашистів за підрив Каховської ГЕС.

Слідчі СБУ зібрали достатню кількість доказів для обвинувачення обох пропагандистів за ч.1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.

Матеріали провадження з обвинувальним актом вже скеровані слідчими до суду.

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Теги: волинянини, росія, СБУ
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