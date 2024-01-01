У поліції Волині запрацював Центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Прийом родичів зниклих осіб і тих, що потрапили в полон, здійснюватиметься щосереди та щоп’ятниці з 14.00 до 17.00 год. за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, приміщення ГУНП у Волинській області.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Крім того, отримати консультацію фахівців Центру можна щоденно з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. за номерами телефонів: +38 (068)3374130, +38 (095)2223701, +380 (73) 406 53 24.Як розповів заступник начальника слідчого управління ГУНП у Волинській області, до складу Центру входять фахівці різних служб: окрім органів досудового розслідування, сюди включені спеціалізовані співробітники - оперативні працівники карного розшуку, оперативно-технічних служб, кіберполіції, кримінального аналізу тощо. Також цей Центр взаємодіє із уповноваженим МВС України з питань розшуку безвісти зниклих осіб та іншими громадськими і волонтерськими організаціями.«Робота з розшуку безвісти зниклих осіб на Волині проводиться вже не один рік у зв’язку із військовою агресією, і для нас вона не нова. Основною метою Центру є комунікація із родичами й родинами безвісти зниклих осіб, полонених, військовослужбовців, також цивільних осіб, які зникли в зоні проведення бойових дій за особливих обставин. З цією метою ми в одному місці зібрали всіх фахівців з цього питання, щоб людина змогла звернутися та отримати допомогу в максимально стислі терміни, а також необхідні документи, роз’яснення та консультації», - сказав Максим Новицький.Регіональна координаторка уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин,зазначила, що основною функцією Міністерства внутрішніх справ у цій галузі є координація дій правоохоронних органів в системі розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. «Такий Центр полегшить комунікацію родичів із працівниками правоохоронних органів, які безпосередньо займаються організацією досудового розслідування та розшуком осіб, безвісти зниклих за особливих обставин», - сказала представниця.Також на базі ГУНП у Волинській області діє лабораторія зі встановлення ДНК-профілів людей, де спеціалісти-криміналісти мають можливість відбирати біологічні матеріали та за допомогою приладу ANDE-6C за 90 хвилин встановити результати чотирьох або п’яти зразків.- який алгоритм дій родичів під час отримання ними інформації про безвісне зникнення, полон чи загибель громадян за особливих обставин;- інформацію про номер кримінального провадження за фактом безвісного зникнення чи полону громадян; підрозділ ГУНП у Волинській області, в якому воно зареєстроване, стан досудового розслідування й проведених оперативно-розшукових заходів;- інформацію про підрозділ (дані слідчого), до якого скероване кримінальне провадження після зміни у ньому підслідності;- інформацію про стан виконання та результати призначених судових молекулярно-генетичних експертиз щодо родичів зниклих громадян.Якщо вам відомі факти безвісного зникнення громадян, їх викрадення або перебування/взяття у полон, негайно звертайтесь до найближчого підрозділу поліції із відповідною заявою. У кожному підрозділі є фахівці, які безпосередньо займаються цим напрямком роботи та допоможуть вам.