Від завтра електрика для українців дорожчає на 60%

Від завтра електрика для українців дорожчає на 60%
Із 1 червня українці платитимуть за електрику на 60% більше – 4,32 грн за кВт/год.

Таке рішення уряд ухвалив сьогодні, 31 травня, повідомляє Forbes.

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 60%, до 4,32 грн/кВт-год.

Від завтра електрика для українців дорожчає на 60%


Напередодні уряд планував ввести диференційований тариф: 4,8 грн/кВт-годз а умови споживання понад 100 кВт-год на місяць. Для споживачів, які споживають менш як 100 кВт-год, тариф залишався незмінним – 2,64 грн/кВт-год.

Сьогоднішній рівень тарифів на електроенергію для населення не покриває собівартості її виробництва, зокрема компаніями «Енергоатом» та «Укргідроенерго», які виплачують різницю між ринковою ціною кіловат-години й тарифами для населення в межах виконання спеціальних зобовʼязань із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів, говорив раніше міністр енергетики Герман Галущенко.

Останній раз Кабмін підвищив тариф для населення 1 червня 2023 року, до 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього було 1,44 грн/кВт-год за споживання 250 кВт-год за місяць, а далі 1,68 грн/кВт-год.

Нацкомісія вже підвищила тарифи для бізнесу. З червня на 20–130% зростуть граничні ціни на електрику в години вечірнього піка та вночі. Це має вплинути на обсяги імпорту, щоб зменшити дефіцит в енергомережі.

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Теги: електроенергія, Волинь
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