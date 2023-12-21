«Свідомий» депутат збрехав про ціни, за якими годують луцьких школярів. ДОКУМЕНТИ

Андрій Лучик збрехав про те, що продукти харчування для школярів Луцької громади закуповують у кілька разів дорожче, ніж вони коштують. Буцімто мʼясо купують по 520 гривень за кілограм, картоплю – по 60 гривень, а яйця – по 14 гривень за штуку. Схоже, депутат просто вигадав ці цифри, адже їх походження так і не пояснив. А посадовці показали документи, які підтверджують, що продукти купують за ринковими цінами, а не за тими, які назвав депутат.



Про це пишуть



Тривалий час Луцький комбінат шкільного і студентського харчування працює без жодних зауважень з боку органів контролю та нарікань від батьків. Нещодавно ж колектив підприємства зіткнувся з кричущими (проте безпідставними!) звинуваченнями. Їх на адресу комбінату скерував депутат Андрій Лучик. На підприємстві шоковані: чому замість того, щоб надати пропозиції щодо покращення роботи, запропонувати свою допомогу в цей надскладний час, обранець громади вирішив облити комбінат брудом?



Нагадаємо, днями депутат від фракції Громадянський рух «Свідомі», головний редактор видання «Конкурент» Андрій Лучик заявив, що Луцький комбінат шкільного і студентського харчування нібито закуповує продукти втридорога. Він вказав наступні ціни: картопля – 60 грн/кг, цукор – 120 грн/кг, свинина – 520 грн/кг, куряче філе – 520 грн/кг, гречка – 175 грн/кг, яйця – 14 грн/шт., молоко – 160 грн/л.



На основі яких документів Андрій Лучик вказує ці ціни – невідомо. Таких даних комбінат депутату не надавав, бо їх у принципі не існує.



Зауважимо, що Луцький комбінат шкільного та студентського харчування охоплює гарячим харчуванням 25 шкіл Луцька та чотири школи громади, розташовані в селах Жидичин, Кульчин, Княгининок і Прилуцьке. Комбінат надає послуги з забезпечення дітей гарячим харчуванням, а не продає продукти чи товари. Фіксована вартість однієї порції, яка діє з 1 січня до 31 грудня 2024 року, становить 50 гривень. До складу порції входять салат, гарнір, м’ясна страва, хлібобулочні вироби, компот і фрукти.



Як розповіла директорка Луцького комбінату шкільного і студентського харчування Світлана Шмід, підприємство закуповує продукти за середньоринковими цінами і цінами, нижчими за ринкові. Вона наголосила, що дані, оприлюднені Андрієм Лучиком, не відповідають дійсності, тому комбінат уже готує позов до суду про спростування недостовірної інформації та захист ділової репутації. В позові є вимога про відшкодування втрат ділової репутації в грошовому вимірі. Вся визначена судом і сплачена на користь комбінату сума, як анонсувала, буде переказана на потреби ЗСУ.



Інформаційному агентству Волинські Новини Луцький комбінат шкільного і студентського харчування надав договори з постачальниками, акти приймання-передачі та платіжки, які доводять, що цифри, вказані «Свідомим» депутатом Андрієм Лучиком, неправдиві.



Насправді ціни, за якими комбінат закуповував продукти в квітні-травні 2024 року, наступні:



- картопля – 18 грн/кг,



- молоко 2,5% – 33,22 грн/л,



- свинина – 186,70 грн/кг,



- куряче філе – 177,60 грн/кг,



- цукор – 39,80 грн/кг,



- яйця курячі С1 – 3,40 грн/шт.,



крупа гречана – 22,66 грн/кг.



Порівняймо, як відрізняються вигадані Лучиком ціни (червоним кольором) від реальних (зеленим).













Луцький комбінат шкільного і студентського харчування періодично подає фінансову звітність до Державної податкової служби України, діяльність підприємства перевіряють не тільки податківці, а й працівники Держпродспоживслужби, Волинського лабораторного центру МОЗ України, ветеринарної та фітосанітарної служби та інші. У жодної з контролюючих структур до роботи комбінату не було ніяких зауваг ось уже протягом 13 років, відколи підприємство очолює Світлана Шмід. Також до діяльності комбінату немає нарікань ні від директорів шкіл, ні від педагогічних колективів, ні від батьків учнів. Усі постачальники комбінату теж зареєстровані в податковій та Держпродспоживслужбі.



У підприємстві підтвердили: Андрій Лучик звернувся до комбінату з депутатським запитом із проханням надати цифрові показники за останні три роки саме у той момент, коли діяльність комбінату перевіряли Держпродспоживслужба та Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України, а також коли підприємство готувалося до періоду оздоровчих таборів, зокрема формувало та затверджувало меню. Тож депутату запропонували зачекати кілька днів або ознайомитися з робою комбінату та всією документацією на місці, оскільки ні керівництво підприємства, ні колектив нічого не приховують.



«Стільки бруду було вилито за кілька днів. Для чого? Заради якогось незрозумілого резонансу? Підприємство самоокупне й не отримує жодних коштів із бюджету громади. За власні кошти ми виплачуємо заробітні плати, сплачуємо за електроенергію, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття тощо, а також орендну плату за приміщення шкільних їдалень, оновлюємо обладнання, закуповуємо продукти, техніку, інвентар… За місяць тільки за оренду та комунальні послуги ми сплачуємо близько мільйона гривень. Усім 155 працівникам виплачуємо офіційну середню зарплату – не в конвертах. Заборгованості по зарплаті не маємо. Вчасно сплачуємо всі податки та відрахування. І ці дані можна перевірити в податковій. Якби ми справді купували продукти за тими цінами, які навів депутат Андрій Лучик, то давно збанкрутували б. Я постійно звітую про діяльність підприємства на комісіях міськради. Депутати неодноразово виїжджали в наші їдальні. Я вважаю, що на сьогодні комбінат працює прозоро. Так, можливо, є якісь помилки, але вони некритичні й несуттєві. Не помиляється той, хто нічого не робить», – зазначила директорка Луцького комбінату шкільного і студентського харчування Світлана Шмід.



Наприкінці кожного півріччя комбінат проводить опитування серед колективу шкіл і батьківського комітету щодо якості харчування учнів. Кожен відгук підприємство аналізує та зберігає. Протягом останніх років і директори шкіл, і вчителі, і батьки залишають тільки позитивні оцінки та висловлюють свою вдячність працівникам комбінату.



У Луцькому комбінаті шкільного і студентського харчування дивуються: чому замість того, щоб поцікавитися, як працівники підприємства працюють при тривогах, як організовують роботу в разі довготривалих відключень електроенергії, як пристосовуються до умов воєнного часу та нових норм організації харчування учнів, «Свідомі» депутати міськради поливають колектив брудом на основі безпідставних звинувачень? Попри те, на підприємстві відкриті до конструктивного діалогу та зауважень (зазначали про це письмово у відповідях на депутатські звернення), а також до пошуку порозуміння, якщо Андрій Лучик знайде в собі сміливість публічно вибачитися за поширення завідомо недостовірної інформації та чесно спростує її.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Депутат Луцької міськради від фракції «Свідомі»збрехав про те, що продукти харчування для школярів Луцької громади закуповують у кілька разів дорожче, ніж вони коштують. Буцімто мʼясо купують по 520 гривень за кілограм, картоплю – по 60 гривень, а яйця – по 14 гривень за штуку. Схоже, депутат просто вигадав ці цифри, адже їх походження так і не пояснив. А посадовці показали документи, які підтверджують, що продукти купують за ринковими цінами, а не за тими, які назвав депутат.Про це пишуть Волинські новини Тривалий час Луцький комбінат шкільного і студентського харчування працює без жодних зауважень з боку органів контролю та нарікань від батьків. Нещодавно ж колектив підприємства зіткнувся з кричущими (проте безпідставними!) звинуваченнями. Їх на адресу комбінату скерував депутат Андрій Лучик. На підприємстві шоковані: чому замість того, щоб надати пропозиції щодо покращення роботи, запропонувати свою допомогу в цей надскладний час, обранець громади вирішив облити комбінат брудом?Нагадаємо, днями депутат від фракції Громадянський рух «Свідомі», головний редактор видання «Конкурент» Андрій Лучик заявив, що Луцький комбінат шкільного і студентського харчування нібито закуповує продукти втридорога. Він вказав наступні ціни: картопля – 60 грн/кг, цукор – 120 грн/кг, свинина – 520 грн/кг, куряче філе – 520 грн/кг, гречка – 175 грн/кг, яйця – 14 грн/шт., молоко – 160 грн/л.На основі яких документів Андрій Лучик вказує ці ціни – невідомо. Таких даних комбінат депутату не надавав, бо їх у принципі не існує.Зауважимо, що Луцький комбінат шкільного та студентського харчування охоплює гарячим харчуванням 25 шкіл Луцька та чотири школи громади, розташовані в селах Жидичин, Кульчин, Княгининок і Прилуцьке. Комбінат надає послуги з забезпечення дітей гарячим харчуванням, а не продає продукти чи товари. Фіксована вартість однієї порції, яка діє з 1 січня до 31 грудня 2024 року, становить 50 гривень. До складу порції входять салат, гарнір, м’ясна страва, хлібобулочні вироби, компот і фрукти.Як розповіла директорка Луцького комбінату шкільного і студентського харчування, підприємство закуповує продукти за середньоринковими цінами і цінами, нижчими за ринкові. Вона наголосила, що дані, оприлюднені Андрієм Лучиком, не відповідають дійсності, тому комбінат уже готує позов до суду про спростування недостовірної інформації та захист ділової репутації. В позові є вимога про відшкодування втрат ділової репутації в грошовому вимірі. Вся визначена судом і сплачена на користь комбінату сума, як анонсувала, буде переказана на потреби ЗСУ.Інформаційному агентству Волинські Новини Луцький комбінат шкільного і студентського харчування надав договори з постачальниками, акти приймання-передачі та платіжки, які доводять, що цифри, вказані «Свідомим» депутатом Андрієм Лучиком, неправдиві.- картопля – 18 грн/кг,- молоко 2,5% – 33,22 грн/л,- свинина – 186,70 грн/кг,- куряче філе – 177,60 грн/кг,- цукор – 39,80 грн/кг,- яйця курячі С1 – 3,40 грн/шт.,крупа гречана – 22,66 грн/кг.Порівняймо, як відрізняються вигадані Лучиком ціни (червоним кольором) від реальних (зеленим).Луцький комбінат шкільного і студентського харчування періодично подає фінансову звітність до Державної податкової служби України, діяльність підприємства перевіряють не тільки податківці, а й працівники Держпродспоживслужби, Волинського лабораторного центру МОЗ України, ветеринарної та фітосанітарної служби та інші. У жодної з контролюючих структур до роботи комбінату не було ніяких зауваг ось уже протягом 13 років, відколи підприємство очолює Світлана Шмід. Також до діяльності комбінату немає нарікань ні від директорів шкіл, ні від педагогічних колективів, ні від батьків учнів. Усі постачальники комбінату теж зареєстровані в податковій та Держпродспоживслужбі.У підприємстві підтвердили: Андрій Лучик звернувся до комбінату з депутатським запитом із проханням надати цифрові показники за останні три роки саме у той момент, коли діяльність комбінату перевіряли Держпродспоживслужба та Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України, а також коли підприємство готувалося до періоду оздоровчих таборів, зокрема формувало та затверджувало меню. Тож депутату запропонували зачекати кілька днів або ознайомитися з робою комбінату та всією документацією на місці, оскільки ні керівництво підприємства, ні колектив нічого не приховують.«Стільки бруду було вилито за кілька днів. Для чого? Заради якогось незрозумілого резонансу? Підприємство самоокупне й не отримує жодних коштів із бюджету громади. За власні кошти ми виплачуємо заробітні плати, сплачуємо за електроенергію, водопостачання та водовідведення, вивезення сміття тощо, а також орендну плату за приміщення шкільних їдалень, оновлюємо обладнання, закуповуємо продукти, техніку, інвентар… За місяць тільки за оренду та комунальні послуги ми сплачуємо близько мільйона гривень. Усім 155 працівникам виплачуємо офіційну середню зарплату – не в конвертах. Заборгованості по зарплаті не маємо. Вчасно сплачуємо всі податки та відрахування. І ці дані можна перевірити в податковій. Якби ми справді купували продукти за тими цінами, які навів депутат Андрій Лучик, то давно збанкрутували б. Я постійно звітую про діяльність підприємства на комісіях міськради. Депутати неодноразово виїжджали в наші їдальні. Я вважаю, що на сьогодні комбінат працює прозоро. Так, можливо, є якісь помилки, але вони некритичні й несуттєві. Не помиляється той, хто нічого не робить», – зазначила директорка Луцького комбінату шкільного і студентського харчування Світлана Шмід.Наприкінці кожного півріччя комбінат проводить опитування серед колективу шкіл і батьківського комітету щодо якості харчування учнів. Кожен відгук підприємство аналізує та зберігає. Протягом останніх років і директори шкіл, і вчителі, і батьки залишають тільки позитивні оцінки та висловлюють свою вдячність працівникам комбінату.У Луцькому комбінаті шкільного і студентського харчування дивуються: чому замість того, щоб поцікавитися, як працівники підприємства працюють при тривогах, як організовують роботу в разі довготривалих відключень електроенергії, як пристосовуються до умов воєнного часу та нових норм організації харчування учнів, «Свідомі» депутати міськради поливають колектив брудом на основі безпідставних звинувачень? Попри те, на підприємстві відкриті до конструктивного діалогу та зауважень (зазначали про це письмово у відповідях на депутатські звернення), а також до пошуку порозуміння, якщо Андрій Лучик знайде в собі сміливість публічно вибачитися за поширення завідомо недостовірної інформації та чесно спростує її.

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