У Луцьку в аварію потрапили відразу три автівки
Сьогодні, 16:29
Дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобів трапилася у Луцьку.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Вчора, 30 травня, на вулиці Дубнівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Прибувши на місце, патрульні з’ясували, що механічні пошкодження отримали одразу три транспортні засоби, але ніхто з учасників події, на щастя, не травмувався.
Інспектори встановили, що водій автобуса Mercedes-Benz не вибрав безпечну дистанцію внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем марки Peugeot, а той у свою чергу по інерції з легковиком Volkswagen.
На винуватця інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
Вчора, 30 травня, на вулиці Дубнівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Прибувши на місце, патрульні з’ясували, що механічні пошкодження отримали одразу три транспортні засоби, але ніхто з учасників події, на щастя, не травмувався.
Інспектори встановили, що водій автобуса Mercedes-Benz не вибрав безпечну дистанцію внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем марки Peugeot, а той у свою чергу по інерції з легковиком Volkswagen.
На винуватця інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
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