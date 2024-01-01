У Луцьку в аварію потрапили відразу три автівки

Дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобівПро це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.Вчора, 30 травня, на вулиці Дубнівській сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Прибувши на місце, патрульні з’ясували, що механічні пошкодження отримали одразу три транспортні засоби, але ніхто з учасників події, на щастя, не травмувався.Інспектори встановили, що водій автобуса Mercedes-Benz не вибрав безпечну дистанцію внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем марки Peugeot, а той у свою чергу по інерції з легковиком Volkswagen.На винуватця інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.