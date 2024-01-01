Військовий із Луцька приїхав на випускний до доньки: «Найкращий подарунок»

останній дзвоник до доньки-випускниці Луцького ліцею №28 з посиленою фізичною підготовкою приїхав військовослужбовець 100 бригади Олег Адамчук.



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Боєць розповів: взяв відпустку, щоб привітати доньку із завершенням навчання. "Мені пощастило дуже, але дуже боляче, що не кожен батько зміг бути в своїх дітей на випускному, на останньому дзвонику", — говорить військовий.



46-річний Олег Адамчук з перших днів повномасштабної війни служить радіотелефоністом стрілецької роти. Воював на Лиманському та Авдіївському напрямках, брав участь у боях біля Очеретиного на Донеччині.



"Мрію перш за все про перемогу і мирне небо. Трохи хочеться щастя — такого простого, людського, але треба спочатку здобути перемогу і виграти цю війну", — говорить військовий.



На останньому дзвонику батько і донька разом станцювали шкільний вальс.



Як розповіла Іванна Адамчук, у ліцеї із посиленою фізичною підготовкою навчалася два роки. З батьком, каже дівчина, зідзвонювалася та переписувалася майже щодня, але дуже мріяла його обійняти.



"Тато кожен ранок мені писав, сердечка кожен ранок надсилав. Постійно казав, що треба вчитися. Зараз емоції зашкалюють, — говорить випускниця.



«Тато приїхав мій з фронту, з нуля. Це був найкращий подарунок на випускний. Ну бо я хотіла дуже цього», - каже вона.



Зі слів Іванни, за настановою батька продовжить навчання і здобуватиме цивільну професію, дівчина мріє здобути юридичну освіту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Надо доньки-випускниці Луцького ліцею №28 з посиленою фізичною підготовкою приїхав військовослужбовець 100 бригадиПро це пише Суспільне Боєць розповів: взяв відпустку, щоб привітати доньку із завершенням навчання. "Мені пощастило дуже, але дуже боляче, що не кожен батько зміг бути в своїх дітей на випускному, на останньому дзвонику", — говорить військовий.46-річний Олег Адамчук з перших днів повномасштабної війни служить радіотелефоністом стрілецької роти. Воював на Лиманському та Авдіївському напрямках, брав участь у боях біля Очеретиного на Донеччині."Мрію перш за все про перемогу і мирне небо. Трохи хочеться щастя — такого простого, людського, але треба спочатку здобути перемогу і виграти цю війну", — говорить військовий.На останньому дзвонику батько і донька разом станцювали шкільний вальс.Як розповіла, у ліцеї із посиленою фізичною підготовкою навчалася два роки. З батьком, каже дівчина, зідзвонювалася та переписувалася майже щодня, але дуже мріяла його обійняти."Тато кожен ранок мені писав, сердечка кожен ранок надсилав. Постійно казав, що треба вчитися. Зараз емоції зашкалюють, — говорить випускниця.«Тато приїхав мій з фронту, з нуля. Це був найкращий подарунок на випускний. Ну бо я хотіла дуже цього», - каже вона.Зі слів Іванни, за настановою батька продовжить навчання і здобуватиме цивільну професію, дівчина мріє здобути юридичну освіту.

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