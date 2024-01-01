Зеленський отримав «певний меседж» від США
Сьогодні, 17:12
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вранці отримав певний меседж щодо згоди США на удари по російській території.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
«У нас був меседж від американської сторони. Рано-вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі. Я хочу побачити, що відбудеться на практиці», — сказав він.
Президент назвав це «кроком вперед, до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть в населених пунктах біля кордону».
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
«У нас був меседж від американської сторони. Рано-вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі. Я хочу побачити, що відбудеться на практиці», — сказав він.
Президент назвав це «кроком вперед, до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть в населених пунктах біля кордону».
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