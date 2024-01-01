Зеленський отримав «певний меседж» від США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вранці отримав певний меседж щодо згоди США наПро це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.«У нас був меседж від американської сторони. Рано-вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі. Я хочу побачити, що відбудеться на практиці», — сказав він.Президент назвав це «кроком вперед, до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть в населених пунктах біля кордону».