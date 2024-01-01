Зеленський отримав «певний меседж» від США

Зеленський отримав «певний меседж» від США
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні вранці отримав певний меседж щодо згоди США на удари по російській території.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

«У нас був меседж від американської сторони. Рано-вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розказати вам деталі. Я хочу побачити, що відбудеться на практиці», — сказав він.

Президент назвав це «кроком вперед, до цієї цілі, яку ми обговорювали раніше, щоб уможливити для нас захист наших людей, які живуть в населених пунктах біля кордону».

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Теги: США, Україна
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