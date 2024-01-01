Із полону звільнили двох волинян

Серед повернутих сьогодні, 31 травня, зукраїнських громадян є двоє волинян.Про це у телеграмі повідомив очільник Волинської ОВАЗокрема із російської неволі додому повернулися:з міста Ківерці (21.08.1984 рік народження). Перебував у полоні з квітня 2023.з Турійська (20.01.1992 р.н). У полоні перебував з липня 2023 року.Загалом сьогодні 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних (шестеро офіцерів та 65 осіб солдатського й сержантського складу)До слова, сьогоднішній обмін – 52-й з початку повномасштабного вторгнення РФ. З російського полону вже вдалося визволити 3210 захисників та захисниць України.