Із полону звільнили двох волинян

Із полону звільнили двох волинян
Серед повернутих сьогодні, 31 травня, з російського полону українських громадян є двоє волинян.

Про це у телеграмі повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Зокрема із російської неволі додому повернулися:

- Анатолій Холевінський з міста Ківерці (21.08.1984 рік народження). Перебував у полоні з квітня 2023.
- Олександр Січковський з Турійська (20.01.1992 р.н). У полоні перебував з липня 2023 року.

Загалом сьогодні 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних (шестеро офіцерів та 65 осіб солдатського й сержантського складу)

До слова, сьогоднішній обмін – 52-й з початку повномасштабного вторгнення РФ. З російського полону вже вдалося визволити 3210 захисників та захисниць України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: полонені, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Укренерго» попередило про можливі відключення світла
Сьогодні, 18:38
Поліція розшукує 36-річного безвісти зниклого жителя Луцького району
Сьогодні, 18:11
Із полону звільнили двох волинян
Сьогодні, 17:35
На Волині прощатимуться з уродженцем Луганщини, який поліг на війні
Сьогодні, 17:30
Зеленський отримав «певний меседж» від США
Сьогодні, 17:12
Схожі новини
Із російського полону повернули 75 захисників Із російського полону повернули 75 захисників
Сьогодні, 14:59
Вселенський патріарх закликав Україну і росію до обміну полоненими «Всіх на всіх» Вселенський патріарх закликав Україну і росію до обміну полоненими «Всіх на всіх»
05 травень, 19:00
Шмигаль відмовився заборонити дзвінки додому полоненим загарбникам Шмигаль відмовився заборонити дзвінки додому полоненим загарбникам
30 квітень, 17:34
Розповідали, що родини відмовились від нас, - прикордонник зі Зміїного про полон Розповідали, що родини відмовились від нас, - прикордонник зі Зміїного про полон
23 квітень, 17:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укренерго» попередило про можливі відключення світла
Сьогодні, 18:38
 0
Поліція розшукує 36-річного безвісти зниклого жителя Луцького району
Сьогодні, 18:11
 0
Із полону звільнили двох волинян
Сьогодні, 17:35
 0
На Волині прощатимуться з уродженцем Луганщини, який поліг на війні
Сьогодні, 17:30
 0
Зеленський отримав «певний меседж» від США
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8