Із полону звільнили двох волинян
Сьогодні, 17:35
Серед повернутих сьогодні, 31 травня, з російського полону українських громадян є двоє волинян.
Про це у телеграмі повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Зокрема із російської неволі додому повернулися:
- Анатолій Холевінський з міста Ківерці (21.08.1984 рік народження). Перебував у полоні з квітня 2023.
- Олександр Січковський з Турійська (20.01.1992 р.н). У полоні перебував з липня 2023 року.
Загалом сьогодні 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних (шестеро офіцерів та 65 осіб солдатського й сержантського складу)
До слова, сьогоднішній обмін – 52-й з початку повномасштабного вторгнення РФ. З російського полону вже вдалося визволити 3210 захисників та захисниць України.
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Про це у телеграмі повідомив очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Зокрема із російської неволі додому повернулися:
- Анатолій Холевінський з міста Ківерці (21.08.1984 рік народження). Перебував у полоні з квітня 2023.
- Олександр Січковський з Турійська (20.01.1992 р.н). У полоні перебував з липня 2023 року.
Загалом сьогодні 75 наших людей повернулися до України. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних (шестеро офіцерів та 65 осіб солдатського й сержантського складу)
До слова, сьогоднішній обмін – 52-й з початку повномасштабного вторгнення РФ. З російського полону вже вдалося визволити 3210 захисників та захисниць України.
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