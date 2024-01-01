Поліція розшукує 36-річного безвісти зниклого жителя Луцького району

Поліція розшукує 36-річного безвісти зниклого жителя Луцького району
Оперативники Луцького райуправління поліції розшукують Разумова Олександра Сергійовича, 15 квітня 1988 року народження, жителя села Колодеже.

Про це у телеграмі повідомила поліція Волині.

Чоловік 23 квітня 2024 року перебуваючи у місті Луцьку поблизу Варшавського ринку пішов у невідомому напрямку. Де перебуває, зараз невідомо.

За оперативною інформацією, чоловік 24 квітня 2024 року близько 21:30 чоловік був у місті Рівному, після чого 25 квітня 2024 року його бачили на виїзді з міста Корця.

Прикмети безвісти зниклого: зріст 182 см, плотної тіло будови, волосся русяве коротке, очі блакитні.

Був одягнений: шорти чорного кольору, кофта світлого кольору з довгим рукавом, кросівки чорного кольору, поясна сумка.
Поліція розшукує 36-річного безвісти зниклого жителя Луцького району

«Просимо громадян, яким що-небудь відомо про вказану особу зателефонувати за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0665403692, 0664194912, або 102», - зазначили у секторі комунікації поліції Волинської області.
Поліція розшукує 36-річного безвісти зниклого жителя Луцького району

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Теги: розшук, Волинь
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