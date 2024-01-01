«Укренерго» попередило про можливі відключення світла
Сьогодні, 18:38
Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозує можливе повернення до планових обмежень споживання.
Про це у телеграмі повідомило Укренерго.
Причина застосування заходів обмеження – наслідки масованих ракетних і дронових ударів ворога по українських електростанціях, які спричинили значний дефіцит в енергетичній системі. Із 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.
Крім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону.
Це може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником. Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів.
Зокрема, виведення на планове обслуговування атомних блоків – необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати. Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека.
Диспетчерський центр «Укренерго» буде застосовувати всі можливі інструменти для покриття дефіциту. У разі перевищення областями доведених «Укренерго» лімітів споживання обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, відповідно до затвердженої черговості.
Терміни застосування заходів обмеження будуть повідомлені додатково.
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Про це у телеграмі повідомило Укренерго.
Причина застосування заходів обмеження – наслідки масованих ракетних і дронових ударів ворога по українських електростанціях, які спричинили значний дефіцит в енергетичній системі. Із 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.
Крім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону.
Це може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником. Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів.
Зокрема, виведення на планове обслуговування атомних блоків – необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати. Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека.
Диспетчерський центр «Укренерго» буде застосовувати всі можливі інструменти для покриття дефіциту. У разі перевищення областями доведених «Укренерго» лімітів споживання обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, відповідно до затвердженої черговості.
Терміни застосування заходів обмеження будуть повідомлені додатково.
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