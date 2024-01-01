«Укренерго» попередило про можливі відключення світла

Диспетчерський центр «Укренерго» прогнозуєПро це у телеграмі повідомило Укренерго.Причина застосування заходів обмеження – наслідки масованих ракетних і дронових ударів ворога по українських електростанціях, які спричинили значний дефіцит в енергетичній системі. Із 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.Крім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно. Вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням наступного опалювального сезону.Це може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником. Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів.Зокрема, виведення на планове обслуговування атомних блоків – необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати. Адже від успішності проведення ремонтної кампанії влітку залежить не тільки ефективна робота атомних станцій наступної зими, підготовка до якої триває зараз, а й в цілому ядерна безпека.Диспетчерський центр «Укренерго» буде застосовувати всі можливі інструменти для покриття дефіциту. У разі перевищення областями доведених «Укренерго» лімітів споживання обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, відповідно до затвердженої черговості.Терміни застосування заходів обмеження будуть повідомлені додатково.