Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 червня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень під час грози місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.



Температура води в р. Стир 20°, в оз. Світязь 18°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 червня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень під час грози місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.Температура води в р. Стир 20°, в оз. Світязь 18°.

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