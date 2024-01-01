Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 1 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень під час грози місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

Температура води в р. Стир 20°, в оз. Світязь 18°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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