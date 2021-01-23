У Луцькому замку – концерт Monatikа

У Луцькому замку – концерт Monatikа
В останній день весни у Замку Любарта в рамках унікального туру «ART Терапія» розпочався концерт Monatikа.

У п’ятницю, 31 травня, всі охочі поринули у ритми музики і танців та стали частиною великого шоу, - пише ВСН.

«Сьогодні останній день весни, символічно, що саме сьогодні мій концерт у рідному місті Луцьку! Зараз тут присутні багато наших захисників, ми безмежно вам вдячні!» – звернувся зі сцени Дмитро.

Захід відбувається з метою підтримки центру морально-психологічного забезпечення ЗСУ.


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Теги: Луцьк, культура, музика, Дмитро Монатік
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