У Луцькому замку – концерт Monatikа
Сьогодні, 20:38
В останній день весни у Замку Любарта в рамках унікального туру «ART Терапія» розпочався концерт Monatikа.
У п’ятницю, 31 травня, всі охочі поринули у ритми музики і танців та стали частиною великого шоу, - пише ВСН.
«Сьогодні останній день весни, символічно, що саме сьогодні мій концерт у рідному місті Луцьку! Зараз тут присутні багато наших захисників, ми безмежно вам вдячні!» – звернувся зі сцени Дмитро.
Захід відбувається з метою підтримки центру морально-психологічного забезпечення ЗСУ.
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У п’ятницю, 31 травня, всі охочі поринули у ритми музики і танців та стали частиною великого шоу, - пише ВСН.
«Сьогодні останній день весни, символічно, що саме сьогодні мій концерт у рідному місті Луцьку! Зараз тут присутні багато наших захисників, ми безмежно вам вдячні!» – звернувся зі сцени Дмитро.
Захід відбувається з метою підтримки центру морально-психологічного забезпечення ЗСУ.
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