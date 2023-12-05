Дрони СБУ знищили унікальний радіолокаційний комплекс росіян

Дрони СБУ знищили унікальний радіолокаційний комплекс росіян
Дрони СБУ поцілили у Криму в російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ».

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

За даними джерел Армія TV, ця РЛС стояла поблизу міста Армянськ і контролювала ділянку фронту в 380 км.

Вона відповідала за захист російських обʼєктів на півострові.

Після атаки дронів космічна розвідка більше не фіксувала випромінювання радарів РЛС.

Вартість цього комплексу становить близько 100 мільйонів доларів.

Дрони СБУ знищили унікальний радіолокаційний комплекс росіян

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Теги: СБУ, бавовна
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