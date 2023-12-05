Дрони СБУ знищили унікальний радіолокаційний комплекс росіян

поцілили у Криму в російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ».



Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.



За даними джерел Армія TV, ця РЛС стояла поблизу міста Армянськ і контролювала ділянку фронту в 380 км.



Вона відповідала за захист російських обʼєктів на півострові.



Після атаки дронів космічна розвідка більше не фіксувала випромінювання радарів РЛС.



Вартість цього комплексу становить близько 100 мільйонів доларів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дрони СБУв російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ».Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.За даними джерел Армія TV, ця РЛС стояла поблизу міста Армянськ і контролювала ділянку фронту в 380 км.Вона відповідала за захист російських обʼєктів на півострові.Після атаки дронів космічна розвідка більше не фіксувала випромінювання радарів РЛС.Вартість цього комплексу становить близько 100 мільйонів доларів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію