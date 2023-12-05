Дрони СБУ знищили унікальний радіолокаційний комплекс росіян
Сьогодні, 19:00
Дрони СБУ поцілили у Криму в російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення «Небо-СВУ».
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
За даними джерел Армія TV, ця РЛС стояла поблизу міста Армянськ і контролювала ділянку фронту в 380 км.
Вона відповідала за захист російських обʼєктів на півострові.
Після атаки дронів космічна розвідка більше не фіксувала випромінювання радарів РЛС.
Вартість цього комплексу становить близько 100 мільйонів доларів.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
За даними джерел Армія TV, ця РЛС стояла поблизу міста Армянськ і контролювала ділянку фронту в 380 км.
Вона відповідала за захист російських обʼєктів на півострові.
Після атаки дронів космічна розвідка більше не фіксувала випромінювання радарів РЛС.
Вартість цього комплексу становить близько 100 мільйонів доларів.
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