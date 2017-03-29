Останній шкільний вальс та сльози щастя: у луцькому ліцеї відсвяткували закінчення навчання. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
Пролунав останній дзвінок для учнів Луцького ліцею №5.
Багато щирих посмішок сяяли в учнів, їхніх батьків та вчителів, які проводжають своїх школярів на канікули, а когось – у доросле життя. Чи не найбільше щемливим був цей день для випускників, для яких шкільний дзвоник продзвенів останнім. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
«Чесно, хочу залишитися ще раз в школі, пройти цей шкільний етап. Задоволена на всі 100%. Емоції переповнюють», – каже випускниця Євгенія.
Я дуже буду сумувати за школою, адже вона мені дала стільки позитиву і позитивних емоцій. Навіть вчителі, я з ними буду дуже сильно сумувати, я просто з ними сьогодні плачу, тому що розумію, що більше їх не зустріну», – наголошує випускниця Марта.
Майже всі випускники ліцею №5 кажуть: планують залишатися в Україні і здобувати нові знання в українських вищих навчальних закладах.
Батьки, які пліч-о-пліч були зі своїми дітьми впродовж усього їхнього шкільного життя. Кажуть: 11 років пролетіли непомітно, хоч їх і не назвеш легкими, але вони точно були сповнені приємними емоціями.
«Я пам'ятаю, коли у 2013 році в цю школу дочку я привів у перший клас. І вже сьогодні я тут, і ми вже випускники. Цих 11 років дуже швидко для нас пролетіли. Дитина з радістю розказує про школу, з задоволенням», – розповідає батько випускниці Ігор.
Шкільний вальс випускники закружляли під пісню Lana Del Rey «Young and beautiful».
Класна керівниця 11-Б класу Ольга Іванівна каже, що вчителі ліцею з усіх сил старалися дати дітям знання та досвід, аби їхнє майбутнє було легким, успішним, а всі плани якнайшвидше втілювалися у життя.
Подивитися цей щемливий танець випускників можна у сюжеті:
Багато щирих посмішок сяяли в учнів, їхніх батьків та вчителів, які проводжають своїх школярів на канікули, а когось – у доросле життя. Чи не найбільше щемливим був цей день для випускників, для яких шкільний дзвоник продзвенів останнім. Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент TV».
«Чесно, хочу залишитися ще раз в школі, пройти цей шкільний етап. Задоволена на всі 100%. Емоції переповнюють», – каже випускниця Євгенія.
Я дуже буду сумувати за школою, адже вона мені дала стільки позитиву і позитивних емоцій. Навіть вчителі, я з ними буду дуже сильно сумувати, я просто з ними сьогодні плачу, тому що розумію, що більше їх не зустріну», – наголошує випускниця Марта.
Майже всі випускники ліцею №5 кажуть: планують залишатися в Україні і здобувати нові знання в українських вищих навчальних закладах.
Батьки, які пліч-о-пліч були зі своїми дітьми впродовж усього їхнього шкільного життя. Кажуть: 11 років пролетіли непомітно, хоч їх і не назвеш легкими, але вони точно були сповнені приємними емоціями.
«Я пам'ятаю, коли у 2013 році в цю школу дочку я привів у перший клас. І вже сьогодні я тут, і ми вже випускники. Цих 11 років дуже швидко для нас пролетіли. Дитина з радістю розказує про школу, з задоволенням», – розповідає батько випускниці Ігор.
Шкільний вальс випускники закружляли під пісню Lana Del Rey «Young and beautiful».
Класна керівниця 11-Б класу Ольга Іванівна каже, що вчителі ліцею з усіх сил старалися дати дітям знання та досвід, аби їхнє майбутнє було легким, успішним, а всі плани якнайшвидше втілювалися у життя.
Подивитися цей щемливий танець випускників можна у сюжеті: